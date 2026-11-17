Presidente do Palmeiras, Leila Pereira participou da reunião de clubes realizada nesta terça-feira (17), que aprovou o fim do limite de partidas disputadas no Campeonato Brasileiro para que atletas possam se transferir entre equipes do futebol nacional. O limite anterior era de 12 partidas.

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Ao término do encontro, a dirigente conversou com a imprensa e defendeu a aplicação de punições mais rigorosas aos clubes que não cumprem seus compromissos financeiros. Leila também voltou a apoiar a implementação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro e criticou os modelos de gestão adotados por alguns rivais nos últimos anos.

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- Sou a favor de todas as penas, extremamente duras, para quem não cumpra com as obrigações (financeiras). Fizemos um balanço do primeiro ano de Fair Play e foi tratado sobre a saúde dos clubes, que é um horror, vergonhoso. A dívida total dos clubes é algo absurdo - apontou a presidente do Palmeiras.

Vale lembrar que Leila Pereira foi uma das dirigentes que se recusaram a assinar a carta de compromisso elaborada por clubes do futebol brasileiro para pleitear apoio financeiro do governo após o fim da autorização das casas de apostas, medida que afetou diretamente os contratos de patrocínio de diversas equipes nacionais.

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O Palmeiras mantém vivo o sonho de conquistar a tríplice coroa. O clube disputa ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e está classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Ao comentar o cenário, Leila afirmou que conduz a gestão alviverde "com os pés no chão", embora não esconda o desejo de conquistar, pela primeira vez como presidente, o principal título do futebol sul-americano.

- Muito feliz em estar em duas finais. Novamente em uma final de Libertadores, estar na Copa do Brasil e ainda brigando pelo Brasileirão. O Palmeiras é um clube com os pés no chão. Estamos lutando muito pelos três campeonatos, mas não tem nada ganho - detalhou.

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Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante jogo no Nubank Parque (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Com o fim da Data Fifa, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (18), quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Alviverde terá um confronto direto com o Flamengo, no Nubank Parque, em duelo decisivo na disputa pelo título nacional.

Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira terá seis compromissos nos próximos 19 dias, incluindo duas decisões e quatro viagens. Uma delas será a Montevidéu, no Uruguai, onde enfrentará o Estudiantes pela final da Libertadores. Em caso de título continental, a agenda alviverde ficará ainda mais extensa, com a classificação para a Copa Intercontinental.