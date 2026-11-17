Leila defende gestão no Palmeiras e critica situação financeira de rivais: 'Um horror, vergonhoso'
Dirigente voltou a cobrar punições mais rígidas para clubes que descumprirem regras do Fair Play Financeiro durante reunião no Rio de Janeiro
Presidente do Palmeiras, Leila Pereira participou da reunião de clubes realizada nesta terça-feira (17), que aprovou o fim do limite de partidas disputadas no Campeonato Brasileiro para que atletas possam se transferir entre equipes do futebol nacional. O limite anterior era de 12 partidas.
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Ao término do encontro, a dirigente conversou com a imprensa e defendeu a aplicação de punições mais rigorosas aos clubes que não cumprem seus compromissos financeiros. Leila também voltou a apoiar a implementação do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro e criticou os modelos de gestão adotados por alguns rivais nos últimos anos.
- Sou a favor de todas as penas, extremamente duras, para quem não cumpra com as obrigações (financeiras). Fizemos um balanço do primeiro ano de Fair Play e foi tratado sobre a saúde dos clubes, que é um horror, vergonhoso. A dívida total dos clubes é algo absurdo - apontou a presidente do Palmeiras.
Vale lembrar que Leila Pereira foi uma das dirigentes que se recusaram a assinar a carta de compromisso elaborada por clubes do futebol brasileiro para pleitear apoio financeiro do governo após o fim da autorização das casas de apostas, medida que afetou diretamente os contratos de patrocínio de diversas equipes nacionais.
O Palmeiras mantém vivo o sonho de conquistar a tríplice coroa. O clube disputa ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e está classificado para as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Ao comentar o cenário, Leila afirmou que conduz a gestão alviverde "com os pés no chão", embora não esconda o desejo de conquistar, pela primeira vez como presidente, o principal título do futebol sul-americano.
- Muito feliz em estar em duas finais. Novamente em uma final de Libertadores, estar na Copa do Brasil e ainda brigando pelo Brasileirão. O Palmeiras é um clube com os pés no chão. Estamos lutando muito pelos três campeonatos, mas não tem nada ganho - detalhou.
Com o fim da Data Fifa, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (18), quando enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Alviverde terá um confronto direto com o Flamengo, no Nubank Parque, em duelo decisivo na disputa pelo título nacional.
Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira terá seis compromissos nos próximos 19 dias, incluindo duas decisões e quatro viagens. Uma delas será a Montevidéu, no Uruguai, onde enfrentará o Estudiantes pela final da Libertadores. Em caso de título continental, a agenda alviverde ficará ainda mais extensa, com a classificação para a Copa Intercontinental.
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