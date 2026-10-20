Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Justiça dá prazo para o Palmeiras exibir contrato da venda de Allan ao City

Clube não é réu em ação e tem dez dias para abrir valores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/10/2026 15:06
Favorite o Lance! no Google
Allan comemora gol do Palmeiras sobre o Flamengo
Allan, ex-jogador do Palmeiras (Foto: Cesar Grecco/Palmeiras)

A Justiça de São Paulo concedeu prazo de dez dias para que o Palmeiras apresente os contratos referentes à venda de Allan ao Manchester City. O clube inglês pagou 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual), entre valores fixos e variáveis, para contratar o jogador formado na Academia de Futebol.

+ Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A do Brasileirão, contra um Flamengo ausente

A decisão foi proferida na última sexta-feira pela juíza Marcella Leal Restum, da 5ª Vara Cível. O Palmeiras não é réu na ação, mas foi incluído no processo por ter a obrigação de repassar ao Figueirense 10% do valor total da negociação, conforme percentual previsto em contrato.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!. Procurado pela reportagem, o Palmeiras afirmou não ter preocupação com o pedido e declarou que vai colaborar com as solicitações feitas pela Justiça.

- Apresentar a íntegra dos documentos, inclusive anexos e eventuais aditivos relacionados a forma de pagamento dos créditos decorrentes da transferência do atleta Allan Andrade Elias - diz trecho do documento.

continua após a publicidade

O processo é liderado pela M&f Investimentos e Participações S/A contra o Figueirense, dono do restante do passe de Allan. Além de deter o direito dos 10% da venda, o clube também havia acordado uma bonificação de R$ 750 mil em caso de transferência do atleta.

+ Palmeiras controla carga de titulares e não terá Vitor Roque na semifinal da Libertadores contra o Fluminense

Allan foi homeageado pelo Palmeiras
Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras, recebeu homenagem no gramado do Nubank Parque ao lado da presidente Leila Pereira (à esquerda) e João Paulo Sampaio antes de se transferir para o Manchester City, da Inglaterra (Foto: Divulgação / Leila Pereira)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 5 horas
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras contra a LDU

Palmeiras

Palmeiras controla carga de titulares e não terá Vitor Roque na Libertadores

Há 1 dia
Órgão de estatísticas revelou as chances de título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Brasileirão Série A

Flamengo ou Palmeiras? Veja as chances de título do Brasileirão após 31ª rodada

Há 1 dia
Treinador do Palmeiras gesticula durante a vitória sobre o Athletico

Palmeiras

Palmeiras abre semana de Libertadores com respostas em campo e uma dúvida

Há 1 dia
Portal europeu destaca atuação recente de atacante brasileiro (Foto: JORGE GUERRERO / AFP)

Fora de Campo

Jornal europeu rasga elogios a ex-Palmeiras: 'Chegou para ser'

Há 2 dias
Meio-campista desfalcará o Verdão no próximo confronto (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Palmeiras

Andreas quebra silêncio sobre expulsão em Athletico x Palmeiras

Há 2 dias
Mais LANCE!
Vitor Roque na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras mantém mistério, e Vitor Roque deve ser desfalque na Libertadores

Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Palmeiras perde dois titulares para sequência no Brasileirão

Mauricio e Flaco Lopez celebram um dos gols do Palmeiras sobre o Athletico

Palmeiras supera dificuldades em jogo de líder e transfere pressão para o Flamengo

Abel Ferreira sorri na goleada do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Abel comemora força coletiva do Palmeiras e mobiliza torcida antes de decisão

Murilo, zagueiro do Palmeiras, em campo com camisa branca e short verde.

Murilo vê Palmeiras com 'cara de Abel' e celebra resiliência após expulsão de Andreas Pereira

Andreas Pereira marcou em Internacional x Palmeiras (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Veja gols em Athletico x Palmeiras: Mauricio marca e Piquerez amplia com golaço

Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Dois jogadores do Palmeiras comemoram o primeiro gol contra o Fluminense.

Abel modifica escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico

Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Palmeiras vence Athletico-PR e assume a liderança provisória do Brasileirão

André Jardine

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Giay gria para celebrar gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'