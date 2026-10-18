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Palmeiras mantém mistério, e Vitor Roque deve ser desfalque na Libertadores

Camisa 9 lesionou o tornozelo durante clássico contra o Corinthians e ainda não iniciou processo de transição física

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
18/10/2026 09:05
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Vitor Roque corre contra o tempo para se recuperar de lesão e ficar à disposição do Palmeiras para o duelo de volta contra o Fluminense, pela semifinal da Libertadores. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo durante o clássico contra o Corinthians e, desde então, segue em tratamento com o departamento médico.

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Diante do problema físico, Vitor Roque seque viajou com o restante da delegação para Curitiba. O atleta sequer realizou atividades no gramado com o restante do grupo e necessita iniciar processo de transição física nos próximos dias para ser relacionado.

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O próprio Abel Ferreira evitou dar detalhes sobre um possível retorno de Vitor Roque na próxima quarta-feira. De acordo com apuração do Lance!, a tendência é que o jogador ainda precise de mais tempo para se recuperar e, com isso, desfalque o Palmeiras no duelo contra os cariocas.

- Gostaria muito de te dar notícias, mas ele ainda não está conosco e não treinou com a equipe. Não sei se será possível contar com ele como opção (para o jogo contra o Fluminense). Vamos esperar para ver o que acontece, ainda temos três dias - explicou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após vitória sobre o Athletico por 2 a 0.

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Este é o terceiro problema físico de Vitor Roque na região do tornozelo nesta temporada. Ainda no Campeonato Paulista, o atacante chegou a disputar a final no sacrifício. Posteriormente, sofreu uma forte entrada diante da Jacuipense, pela Copa do Brasil, e precisou passar por cirurgia, que o afastou dos gramados por mais de dois meses.

Agora, voltou a enfrentar problemas na região após se lesionar durante a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians e sequer foi relacionado para o jogo de ida contra o Fluminense.

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Matheuzinho x Vitor Roque durante clássico
Vitor Roque durante partida entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

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Em um 2026 marcado por lesões, Vitor Roque soma 37 jogos, dos quais 23 como titular. Ao todo, o atacante contabiliza nove gols e uma assistência.

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