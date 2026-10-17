Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Murilo vê Palmeiras com 'cara de Abel' e celebra resiliência após expulsão de Andreas Pereira

Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, pelo Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/10/2026 22:22
Favorite o Lance! no Google

Murilo foi titular na vitória do Palmeiras sobre o Athletico neste sábado (17), resultado que levou o clube à liderança provisória do Brasileirão. O zagueiro comemorou a resiliência da equipe, que, com um jogador a menos desde a expulsão de Andreas Pereira, ainda na primeira etapa, conseguiu deixar a Arena da Baixada com os três pontos na bagagem.

+ Palmeiras vence Athletico-PR e assume a liderança provisória do Brasileirão

O zagueiro afirmou, em entrevista na saída de campo, que o Palmeiras é uma equipe capaz de se adaptar às circunstâncias de cada partida. Murilo também comemorou o ímpeto do elenco, que agora volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense.

continua após a publicidade

- O Palmeiras de Abel é um time que se adapta com o que pede, a nossa identidade é isso, o que o jogo pediu a gente foi se adaptando. É com entrega, se dedicando do começo até o fim, hoje pediu isso, a gente pôde defender muito bem, pôde correr do começo até o final, pôde conversar ali para se organizar, é isso que a gente vem fazendo e nos empenhando cada vez mais para conseguir nossos objetivos - comentou Murilo.

Agora líder do Brasileirão, o Palmeiras segue vivo em outras duas frentes: Copa do Brasil e Libertadores, ambas na semifinal. Na competição nacional, enfrenta o Vasco. Já no torneio continental, abriu vantagem ao vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida e decide a vaga na final diante de sua torcida, no Nubank Parque.

continua após a publicidade

- Estamos vivos nas três competições e vamos lutar com resiliência, defendendo o Palmeiras até o fim. O grupo está fechado e quer muito conquistar esses títulos para dar alegria a nós e a toda a torcida palmeirense - completou.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Palmeiras venceu o Athletico com gols de Mauricio e Piquerez (foto) e assumiu a liderança provisória do Brasileirão (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No fim de semana seguinte, enfrenta o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Para o duelo contra o Massa Bruta, a comissão técnica não poderá contar com os suspensos Piquerez e Andreas Pereira. A dupla, no entanto, estará à disposição para a partida pela Libertadores.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Andreas Pereira marcou em Internacional x Palmeiras (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Palmeiras

Andreas Pereira é expulso e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Há 1 hora
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Palmeiras

Veja gols em Athletico x Palmeiras: Mauricio marca e Piquerez amplia com golaço

Há 2 horas
Piquerez marca golaço de falta em confronto contra o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Golaço de Piquerez em Athletico x Palmeiras leva web abaixo

Há 2 horas
Dois jogadores do Palmeiras comemoram o primeiro gol contra o Fluminense.

Palmeiras

Abel modifica escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico

Há 3 horas
Lateral-esquerdo comemora gol marcado em Palmeiras x Athletico-PR (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Palmeiras vence Athletico-PR e assume a liderança provisória do Brasileirão

Há 3 horas
André Jardine

Futebol Internacional

Com brilho de dupla ex-Palmeiras, time de André Jardine vence clássico nos Emirados

Há 4 horas
Mais LANCE!
Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Giay gria para celebrar gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

Esteban Ostojich será o árbitro de Palmeiras x Fluminense

Palmeiras x Fluminense: Conmebol define árbitro para semifinal da Libertadores

Vitor Roque, centroavante do Palmeiras

Vitor Roque segue em tratamento e ainda não vai a campo no Palmeiras; veja provável escalação

O Palmeiras recebe o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Brasileirão

Palmeiras terá ingressos mais baratos para duelo contra o RB Bragantino em Barueri; confira

Dois jogadores do Fluminense em campo, com uniformes listrados verde e grená, expressão concentrada.

Martinelli, do Fluminense, vira assunto após lesão: 'Quase impossível'

Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Flaco Lopez celebra gol do triunfo do Palmeiras sobre o Fluminense na Libertadores

Análise tática do Guffo: a hierarquia brasileira nas semifinais da Libertadores

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

Brasileirão Série A 2026 - Athletico PR x Palmeiras

Athletico x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Elenco do Palmeiras durante treinamento

Palmeiras vira a chave para o Brasileirão e atualiza quadro de Vitor Roque

Gustavo Gómez chuta a bola na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo

Palmeiras: Gómez amplia recorde na Libertadores em lista com Arrascaeta e Ceni