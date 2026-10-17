Murilo vê Palmeiras com 'cara de Abel' e celebra resiliência após expulsão de Andreas Pereira
Zagueiro foi titular e permaneceu os 90 minutos em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, pelo Brasileirão
Murilo foi titular na vitória do Palmeiras sobre o Athletico neste sábado (17), resultado que levou o clube à liderança provisória do Brasileirão. O zagueiro comemorou a resiliência da equipe, que, com um jogador a menos desde a expulsão de Andreas Pereira, ainda na primeira etapa, conseguiu deixar a Arena da Baixada com os três pontos na bagagem.
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O zagueiro afirmou, em entrevista na saída de campo, que o Palmeiras é uma equipe capaz de se adaptar às circunstâncias de cada partida. Murilo também comemorou o ímpeto do elenco, que agora volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense.
- O Palmeiras de Abel é um time que se adapta com o que pede, a nossa identidade é isso, o que o jogo pediu a gente foi se adaptando. É com entrega, se dedicando do começo até o fim, hoje pediu isso, a gente pôde defender muito bem, pôde correr do começo até o final, pôde conversar ali para se organizar, é isso que a gente vem fazendo e nos empenhando cada vez mais para conseguir nossos objetivos - comentou Murilo.
Agora líder do Brasileirão, o Palmeiras segue vivo em outras duas frentes: Copa do Brasil e Libertadores, ambas na semifinal. Na competição nacional, enfrenta o Vasco. Já no torneio continental, abriu vantagem ao vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida e decide a vaga na final diante de sua torcida, no Nubank Parque.
- Estamos vivos nas três competições e vamos lutar com resiliência, defendendo o Palmeiras até o fim. O grupo está fechado e quer muito conquistar esses títulos para dar alegria a nós e a toda a torcida palmeirense - completou.
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O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando recebe o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No fim de semana seguinte, enfrenta o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri, pelo Brasileirão.
Para o duelo contra o Massa Bruta, a comissão técnica não poderá contar com os suspensos Piquerez e Andreas Pereira. A dupla, no entanto, estará à disposição para a partida pela Libertadores.
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