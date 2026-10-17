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Abel modifica escalação do Palmeiras para enfrentar o Athletico

Equipes se enfrentam neste sábado (17), às 19h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
17/10/2026 18:36
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Dois jogadores do Palmeiras comemoram o primeiro gol contra o Fluminense.
Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Athletico neste sábado, 17, às 19h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro desfalques, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças na equipe para o confronto entre o segundo e o terceiro colocados da competição.

+ Giay celebra evolução no Palmeiras após marca de 100 jogos: 'Cresci muito'

O lateral-direito Giay e o zagueiro Gustavo Gómez, capitão da equipe, cumprem suspensão automática e desfalcam o Palmeiras. Para substituí-los, Abel Ferreira optou pelas entradas de Khellven e Bruno Fuchs. Murilo, Barboza e Piquerez completam o sistema defensivo.

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No meio-campo, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Mauricio formam o trio titular. Mauricio assume a vaga de Marlon Freitas. No ataque, Ramón Sosa e Flaco López compõem a dupla ofensiva. Jhon Arias começa no banco de reservas.

Além da dupla de defensores, o Palmeiras não conta com Vitor Roque e Jefté. O atacante segue em recuperação de uma torção no tornozelo sofrida durante o clássico contra o Corinthians. Já o lateral-esquerdo foi flagrado em exame antidoping e aguarda julgamento para conhecer a punição.

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O Palmeiras soma 63 pontos e está apenas um atrás do líder Flamengo. O Athletico, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com 53 pontos. Fluminense, Bahia e Cruzeiro completam o G-6 do Brasileirão.

Flaco López abraçado com jogadores do Palmeiras
Flaco López marcou pelo Palmeiras contra o Fluminense (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Barboza; Khellven, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Mauricio e Piquerez; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Felipe Anderson, Paulinho, Jhon Arias, Marlon Freitas, Emi Martínez, Heittor, Benedetti, Erick Belé, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

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Escalação do Athletico

Mycael, Arthur Dias, Aguirre e Luiz Gustavo; Gilberto Moraes, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros.

Onde assistir ao jogo entre Athletico e Palmeiras

    1.
  1. Competição: Campeonato Brasileiro
    2. 2.
  2. 📅 Data: 17 de Outubro de 2026
    3. 3.
  3. ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, Curitiba, Paraná
    5. 5.
  5. 📺 Onde assistir: Prime Video
    6. 6.
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real
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