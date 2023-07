- A gente está sempre em busca de reforços, mas eu acho que o maior reforço foi manter esse time extremamente vitorioso, isso é muito importante. Eu não abro mão de manter a nossa base e, claro, estamos de olho no mercado, Temos várias opções, mas não vou fazer loucuras, não vou pagar um valor que o departamento de futebol entenda que não é o valor daquele atleta. Quando eu lido com as finanças do Palmeiras, tenho que ter muita responsabilidade. Então estamos em busca de reforços para o Palmeiras, pode ser que no meio do ano tenhamos novidades, mas sempre com os pés no chão - declarou a presidente do Verdão.