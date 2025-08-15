Abel comenta parceria entre Flaco e Vitor Roque no Palmeiras: ‘Não acredito em fórmula mágica’

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comentou sobre a parceria entre Flaco López e Vitor Roque, titulares e destaques da equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

+ Palmeiras atropela Universitario com brilho de Flaco e encaminha vaga na Libertadores

Satisfeito com o desempenho da equipe, especialmente do setor ofensivo, o treinador afirmou que seu papel é compreender as dinâmicas apresentadas pelo time dentro de campo e ajustar o esquema tático conforme os confrontos.

- Eles (Vitor Roque e Flaco López) já jogaram algumas vezes juntos este ano, não de início. Acho que de início é a primeira vez, mas não tenho certeza. Como já disse, minha função é exatamente essa: perceber as dinâmicas da nossa equipe e buscar as melhores soluções para cada jogo. É bom saber que eles se entendem bem e podem nos ajudar quando necessário. Não acredito em fórmulas mágicas. Acredito que o processo de treino e evolução de uma equipe é contínuo. Mas é uma solução que temos. Como já disse, foi bom vê-los os dois na frente, formando uma dupla - afirmou.

Na sequência, Abel ressaltou as dificuldades superadas pelo elenco alviverde em Lima, que encarou o estádio rival lotado na noite da última quinta-feira (14). Após resultados aquém do esperado em 2024, o grupo passou por profunda reformulação, liderada pelo treinador ao lado do diretor Anderson Barros e da presidente Leila Pereira.

- Então, não estávamos à espera de muitas dificuldades hoje aqui. A verdade é que, em alguns jogos, as coisas podem nos correr mal: anularem-nos um gol em um jogo eliminatório, quando há dúvida sobre a linha do VAR, ou ficarmos com um jogador a menos logo no início, o que nos condiciona.

- Eu acho que tudo bem. Tivemos oportunidades: sacamos o pênalti, logo em seguida criamos outra chance, e agora vamos à procura de mais, porque temos muito trabalho pela frente. Esta é uma equipe que, neste ano, perdeu 18 jogadores e recebeu 15, alguns vindos da base e outros contratações; portanto, o trabalho que temos é imenso. Agora é dar consistência a isso, sabendo que teremos altos e baixos. Hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta a partida em nossa casa, contra o Universitario - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante goleado por 4 a 0 sobre o Universitario (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Palmeiras segue perfeito na Libertadores

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Universitario, fora de casa, o Palmeiras chegou à sétima vitória consecutiva e manteve 100% de aproveitamento na atual edição da Copa Libertadores. Agora, a equipe retorna a São Paulo com a possibilidade de perder por até três gols de diferença para garantir a vaga nas quartas de final da competição.

Entre os duelos da Libertadores, o Palmeiras viaja até o Rio de Janeiro no final de semana, quando encara o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.