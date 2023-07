Diante os rumores que circulam no mercado da bola, a mãe de Gómez, Gloria Portillo, em entrevista à uma rádio paraguaia, deu a entender que as conversas entre o capitão alviverde e o clube árabe estariam avançadas. Ainda, reiterou o seu desejo de que o zagueiro permaneça no Palmeiras, mas que a mudança para o Oriente Médio seria uma conquista e a realização de um grande sonho do filho.