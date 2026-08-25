Paulinho é dúvida contra o Santos, e Palmeiras trabalha retorno diante o Mirassol Atacante está fora de combate desde a derrota para o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no dia 26 de julho

Paulinho deve desfalcar do Palmeiras na partida contra o Santos, na próxima quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante iniciou o processo de transição física após ficar afastado em razão de uma lesão muscular na coxa direita, mas é dúvida para a lista de relacionados para o clássico, segundo apuração do Lance!.

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Paulinho voltou a participar de atividades com o restante do elenco na segunda-feira (25), ainda sob restrições. Com isso, a expectativa é de que esteja à disposição para o confronto contra o Mirassol, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Outra possibilidade, considerada menos provável internamente, é que o atacante retorne no segundo duelo com o Peixe, em 2 de setembro.

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O camisa 10 está fora de ação desde a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, quando foi titular e atuou por cerca de 65 minutos. Posteriormente, ficou afastado em razão de uma entorse no tornozelo, seguida de uma lesão muscular. Os dois problemas, no entanto, não têm relação com a cirurgia realizada na perna direita, em meados de 2025.

Paulinho soma 25 jogos pelo Palmeiras, sendo apenas dois como titular. Em 2026, entrou em campo em nove oportunidades e marcou dois gols, incluindo um na vitória sobre o Flamengo, pelo Brasileirão. Contratado em dezembro de 2024, o atacante tem contrato com o clube paulista até o fim de 2029.

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Paulinho realiza processo de transição física no gramado do CT do Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

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