Entrevistado pela CazéTV após a vitória sobre o São Bernardo por 3 a 0, Estêvão foi perguntado sobre a chegada de Vitor Roque no Palmeiras. A joia da base do Verdão rasgou elogios ao seu novo companheiro no ataque e garantiu que ele estaria na companhia de "outros craques". Confira abaixo a declaração de Estevão sobre Vitor Roque.

- Com certeza ele vai ser muito bem-vindo. O Vitor Roque é um craque e vai estar junto de outros craques aqui. É igual o Abel (Ferreira) fala: a gente mais novo tem muito privilégio de estar em um time como o Palmeiras, com jogadores mais experientes que cada vez mais cobram dos mais novos, com respeito - inicia Estêvão sobre Vitor Roque.

- É um craque que está jogando, espero que a gente jogue um pouco junto, porque vai dar certo. Ele com certeza vai estar sendo muito recebido, o grupo é bom, trabalhador, que está se dedicando, mesmo com as vitórias do passado a gente sempre buscar títulos, de mais vitórias -

Conheça a história de Vitor Roque

Nascido em Timóteo, Minas Gerais, Vitor Roque despontou cedo no futebol brasileiro, sendo formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro, onde estreou profissionalmente em 2021. Sua transferência para o Athletico-PR em 2022 consolidou seu nome como uma das grandes promessas do país, chamando atenção do Barcelona, que o contratou em julho de 2023 por cerca de 70 milhões de euros.

Estêvão perto de bater recorde de Neymar

Depois de mais uma atuação de gala pelo Palmeiras, Estêvão se aproximou de um recorde de Neymar, do Santos. De acordo com um levantamento da página "DataFut", no X, o jovem precisa de mais três participações em gols para ultrapassar Neymar em gols mais assistências antes de completar 18 anos. O craque de 17 anos do Palmeiras faz aniversário apenas em abril.

Palmeiras acerta contratação de Vitor Roque

A negociação para seu retorno ao Brasil, especificamente ao Palmeiras, foi uma verdadeira novela, marcada por idas e vindas. O interesse do Verdão em Vitor Roque começou a ganhar força no final de 2024, com o clube buscando um centroavante jovem e com potencial para suprir uma carência no elenco comandado por Abel Ferreira. As tratativas avançaram, e o Palmeiras chegou a um acordo com o Barcelona para a compra definitiva do jogador por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), mais 5 milhões de euros em variáveis, totalizando a maior transferência da história do futebol brasileiro até então.