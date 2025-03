CazéTV vira alvo de críticas de torcedores do Corinthians: ‘Transmissão bizarra’

A transmissão da CazéTV recebe muitas críticas de torcedores do Corinthians durante a vitória parcial sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, neste domingo (2). As reclamações dos internautas ganharam força a partir de uma entrada forte de André Carrillo em um jogador do Mirassol. Torcedores alegam que a transmissão deixou passar outras faltas contra o Corinthians, mas pediu a expulsão do meio-campista alvinegro.

Comandado interinamente por Ivan Baitello, o Mirassol não vence há seis jogos no Campeonato Paulista, sequência negativa que resultou na demissão de Eduardo Barroca.

O Corinthians lidera a classificação geral do Paulistão e, por isso, leva a vantagem de disputar o mata-mata como mandante. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O Timão não se classifica para a semifinal do torneio desde 2022.

