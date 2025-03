Atitude de Árias em jogo do Fluminense enlouquece torcedores

Uma atitude de Jhon Árias durante o jogo do Fluminense enlouqueceu os torcedores nas redes sociais. Após marcar um golaço na vitória parcial do Tricolor por 3 a 0 em cima do Volta Redonda, no Maracanã, o colombiano fez uma dancinha conhecida da internet e provocou reações engraçadas nas redes sociais. O jogo é válido pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Árias tem um perfil mais discreto, não gosta muito das entrevistas, mas dessa vez resolveu inovar. Segundo os torcedores, é uma homenagem ao "Mini Árias", um menino que viralizou recentemente ao encontrar com o colombiano. O jogador tem sido um dos grandes destaques do Fluminense desde que chegou ao clube carioca em julho de 2021.

Confira reação da torcida depois da dancinha de Árias

Em 2025, Árias soma dois gols e quatro assistências em apenas oito jogos. Durante toda passagem pelo Fluminense, os números do colombiano são ainda mais impressionantes. Jogando como meia ou aberto pela direita, ele tem 41 gols e 44 assistências em 202 jogos.

Arias faz homenagem a Ganso na comemoração de seu gol pelo Fluminense, na Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Árias, que enlouqueceu a torcida do Fluminense, renovou contrato até 2028

O Fluminense anunciou a renovação de contrato de Jhon Arias com novo vínculo válido até junho de 2028. A proposta havia sido feita em agosto, sendo finalizada em fevereiro de 2025 com ajustes de ambas partes. A informação foi divulgada pela repórter Aline Nastari e confirmada pelo Lance!.

Nos últimos meses, o Fluminense recebeu diversas investidas pela contratação do camisa 21, como Zenit, Galatasaray, Girona, Olympiacos e Feyenoord. No entanto, as operações não prosseguiam, pois o clube entendia algumas propostas como baixas, em termos de valores, mas também o atleta não tinha vontade de jogar na Rússia.