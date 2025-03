O dublador Velloso foi divulgado pelas redes sociais da Federação Paulista de Futebol com um vídeo em que flagra o momento que o técnico Abel Ferreira se irritou com Estevão durante a vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 3 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, neste sábado (1º). O jovem de 17 anos foi o grande destaque da classificação, marcando dois gols.

A situação aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 2x0 para o Verdão, com dois gols do jovem. Estevão saiu na cara do gol, cortou o zagueiro, mas finalizou fraco e o goleiro do São Bernardo defendeu, levando Abel Ferreira à loucura.

- "Estevão, c******, f****** pa" - gritou o técnico português, andando em direção ao banco de reservas.

Outro momento flagrado foi na comemoração do segundo gol de Estevão. Ele corre na direção da torcida e esbraveja.

- "Sabe que aqui sou eu nessa p*****" - gritou Estevão.

Assista ao momento que Abel Ferreira se irrita com Estevão abaixo

Estevão perto de bater recorde de Neymar

Depois de mais uma atuação de gala pelo Palmeiras, Estevão se aproximou de um recorde de Neymar, do Santos. De acordo com um levantamento da página "DataFut", no X, Estevão precisa de mais três participações em gol para ultrapassar Neymar em gols e assistências antes de completar 18 anos. O craque de 17 anos do Palmeiras faz aniversário apenas em abril.

Estêvão imita comemoração de Neymar na partida entre Juventude e Palmeiras, pela 30ª rodada do Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Com os dois gols marcados contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, Estevão chegou a 30 participações em gol antes dos 18 anos, apenas duas a menos que Neymar, que teve 32.

Estevão chegou a cinco gols na competição estadual e empatou na artilharia do Palmeiras com o meia Mauricio, que se recupera de uma luxação no ombro e não atuou na partida de ontem contra o São Bernardo. Ele é um dos destaques do clube nas últimas duas temporadas.