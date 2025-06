Estêvão celebra vitória sobre o Al Ahly e elogia estrutura do Palmeiras

Estêvão falou sobre a vitória do Palmeiras em cima do Al-Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, e elogiou a estrutura do clube nos Estados Unidos.

Mesmo com o forte calor e uma pausa após alerta climático, o time conseguiu se impor e garantiu os três pontos. No momento, o Verdão é líder do grupo A.

- A gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário qualificado, com um calor intenso no início. Mas conseguimos pôr o nosso jogo, seguir o que foi treinado e voltar do intervalo com eficiência para fazer os dois gols que precisávamos - destacou o jovem jogador.

Estêvão também elogiou a estrutura do Palmeiras na competição. De acordo com o jogador, o local onde estão treinando lembra o próprio CT do time no Brasil.

- É incrível o planejamento do Palmeiras. Em Griswold, onde estamos, montaram uma estrutura que parece um CT. Temos todo o conforto, tudo pensado para o nosso melhor rendimento - completou a joia.

Estêvão falou sobre resultado do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo do Palmeiras

O Palmeiras demorou a engrenar no jogo, mas venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 (Abou Ali, contra, e Flaco López), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nesta quinta-feira (19), conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes e lidera o Grupo A com quatro pontos. Com o resultado, o Verdão fica mais próximo da classificação às oitavas de final da competição.

O time egípcio tem apenas um ponto e pode terminar a segunda rodada na última colocação, a depender do resultado do jogo entre Inter Miami-EUA x Porto-POR, que acontece mais tarde. A curiosidade da partida foi a paralisação do jogo, por mais de 45 minutos, devido ao alerta de raios na região.