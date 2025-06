Palmeiras aumenta bônus milionário após primeira vitória no Mundial de Clubes

O Palmeiras conquistou sua primeira vitória no Mundial de Clubes com uma vitória por 2 a 0 diante do Al-Ahly, do Egito, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O alviverde se coloca em situação favorável na chave, já que chegou aos quatro pontos após empatar na estreia contra o Porto. Entretanto, o clube não se beneficiou apenas dentro de campo com o resultado e faturou uma premiação milionária após o apito final nesta quinta-feira (19).

A Fifa determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. No caso do Palmeiras, assim como todos os representantes da América do Sul, o pagamento já garantido é de US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual. Com os três pontos na segunda rodada, o valor aumentou ainda mais.

Além da divisão de valores por continente, há uma divisão por resultado conquistado. A entidade máxima do futebol paga US$ 2 milhões, ou R$ 11 milhões, a cada vitória de um time na fase de grupos do Mundial. Isso significa que o alviverde já soma US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões) com o bônus em premiação.

Elenco do Palmeiras comemora gol contra o Al-Ahly, pelo Mundial de Clubes. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Impacto nas receitas do Palmeiras

O valor arrecado pelo Palmeiras com o empate e a vitória do Mundial de Clubes tem um peso relevante no objetivo do clube em atingir R$ 1 bilhão em receitas ao fim da temporada. Pelo segundo ano consecutivo, o alviverde pode quebrar a marca no faturamento.

O dinheiro conquistado com as premiações na competição internacional são definidos como um bônus. Isso porque os valores não foram incluídos no balanço esportivo do time, que foi finalizado antes da Fifa determinar os valores da competição.

Segundo a previsão orçamentária divulgada pelo clube, a expectativa é de um faturamento de R$ 1,038 bilhão no ano, com superávit estimado em pouco mais de R$ 12 milhões. Em 2024, o montante alcançou R$ 1,2 bilhão.