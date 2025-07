Narrador é sincero sobre gol anulado em Corinthians x Palmeiras: ‘Não dá’

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na última quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Nas redes sociais, o narrador André Henning desabafou sobre o gol anulado da equipe alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance polêmico aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 36 minutos, quando Maurício balançou as redes para o Palmeiras. Contudo, a arbitragem flagrou um impedimento no início da jogada através do VAR, que teve origem em uma falta.

Ao analisar o lance, André Henning classificou como impossível enchergar o impedimento marcado. Ele não cravou se a marcação foi errada, apenas chamou atenção para a qualidade dos recursos do VAR brasileiro, que ainda não tem a marcação semiautomática.

continua após a publicidade

- Pra mim, o gol do Palmeiras é mal anulado. Por uma simples razão, não tem como definir nada com certeza nesse lance. E com todo respeito, com as pessoas que tem certeza, não consigo ter. Não tenho esse dom, que muita gente tem, de falar "olha aí, é claro que está certo". Neste lance, não tem nada de obviedade.

- Dito isso, o que foi marcado em campo? O gol do Palmeiras. Então, pronto. Era gol do Palmeiras. Não tem como dizer se está impedido ou não com este tipo de qualidade de equipamento que temos. Mas vai ter gente que vai falar que foi claro, mas não foi. Deixo uma recomendação para essas pessoas. Você que tem essa certeza, precisa está ganhando mto dinheiro, porque tem um dom de gente especial - concluiu.

continua após a publicidade

Corinthians x Palmeiras

Com o gol anulado, o Alviverde saiu atrás no confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da fase eliminatória, quem decidiu foi Memphis Depay. O holandês marcou o único gol da partida, aos 33 minutos do segundo tempo.

A vitória colocou o Corinthians em a vantagem de um gol para a partida de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.