Vice-líder do ranking da Conmebol, Palmeiras será cabeça de chave na Libertadores

Apesar de perder a liderança do Ranking da Conmebol para o River Plate, o Palmeiras deverá ser cabeça de chave na Libertadores de 2025.

O ranking atualizado dos clubes sul-americanos será utilizado como base para a definição dos potes no sorteio das edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana do próximo ano.

Com a posição consolidada entre os melhores times da América do Sul, o Palmeiras garantiu presença no Pote 1 do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Isso significa que o clube paulista estará entre os cabeças de chave, evitando confrontos diretos contra outras equipes de peso já no início do torneio.

Palmeiras comemora o título da Libertadores 2021 (Cesar Greco/Palmeiras)

Atual campeão, o Botafogo tem posição garantida como cabeça de chave A1. Flamengo e São Paulo também serão cabeças de chave.

Os sorteios das fases preliminares da Libertadores 2025 e da Sul-Americana 2025 acontecem na próxima quinta-feira, 19 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Conmebol no YouTube.

A competição terá início em 5 de fevereiro, com a primeira fase se estendendo até 12 de março. Já o sorteio oficial dos grupos está programado para 19 de março, com as partidas começando no dia 2 de abril.

Ser cabeça de chave dá ao clube uma importante vantagem, possibilitando um início mais favorável na busca pela glória continental em 2025.