Dudu não deve ter despedida oficial apesar de tentativa do Palmeiras; entenda cenário

Livre no mercado após rescindir contrato na tarde da última quinta-feira (12), Dudu não deve ter uma despedida oficial do Palmeiras.

Em campo, o atacante encerrou sua passagem na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, sem contar com uma homenagem por parte do clube, que, apesar de estar três pontos atrás do Botafogo, ainda lutava pelo título da competição.

Esse, inclusive, foi um dos fatores que motivaram a direção do Palmeiras a não realizar nenhum evento de despedida no confronto. Além disso, o clube comunicou ao estafe do jogador o desejo de organizar um evento formal antes do Natal, assim que ele retornasse de Miami, onde passa férias.

A reportagem apurou, no entanto, que Dudu não planeja aceitar o pedido do Palmeiras. Na visão do atacante, uma despedida deveria ter sido realizada ao término de sua trajetória em campo, que ao longo de dez anos o transformou no maior campeão da história do clube, com 12 títulos.

Além disso, até retornar ao Brasil, Dudu provavelmente já terá acertado com um novo clube e acredita que é hora de focar em seu próximo projeto esportivo, já que o Palmeiras teve semanas para organizar uma saída com homenagens. O jogador está apalavrado com o Cruzeiro, que o procurou ainda na metade do ano.

Alexandre Mattos, diretor de futebol da Raposa, é o principal responsável por liderar as negociações. Após trabalharem juntos no Palmeiras, a dupla manteve um vínculo próximo, e o dirigente sempre teve Dudu sob sua observação nos clubes em que trabalhou, incluindo o Athletico.

Na última janela de transferências, inclusive, o atacante esteve perto de deixar o Verdão depois da investida de Mattos, mas recuou após um apelo da torcida. A relação com a presidente Leila e Pereira e com o técnico Abel Ferreira, por sua vez, ficou ainda mais abalada.

Dudu ao lado de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

- Tudo na vida tem um ciclo que se inicia e um que se encerra. Você tem que iniciar de uma forma bonita e encerrar de uma forma linda. Imagino que é o que vai acontecer com ele. Tivemos momentos lindos e acredito que chegou ao fim o ciclo do Dudu no Palmeiras - afirmou Leila à época.

Mesmo após se recuperar de lesão no joelho direito, Dudu atuou em apenas 19 partidas no ano - sendo quatro delas como titular. A média de minutos em campo, por sua vez, foi inferior a 30 por jogo

Ao todo, ele disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Santos entrou na disputa por Dudu

O Santos tenta atravessar o negócio e ofereceu R$ 1,5 milhão mensais ao jogador, além de R$ 6 milhões em luvas por ano, em contrato válido por quatro temporadas. No entanto, além de ter dado sua palavra a Mattos, o jogador não entende como ideal uma transferência para um rival direto.