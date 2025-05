Enganou-se quem achou que o início de temporada instável do Palmeiras duraria por muito tempo. Após o Paulistão, a equipe comandada por Abel Ferreira deslanchou em todas as competições que disputa: está na liderança do Campeonato Brasileiro com quatro pontos à frente, conquistou o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores com uma rodada de antedência e conseguiu um bom resultado no primeiro jogo da Copa do Brasil. Além disso, as quebras de tabus em 2025 impressionam.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras direciona foco ao Mundial e define plano de preparação

Detre os times batidos nesta temporada, e na ordem de cronológica de tabus quebrados, está o Internacional, que estava invicto no ano até encontrar o Palmeiras, no Beira-Rio, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Depois, foi a vez do Fortaleza, time que não era derrotado em casa no Nacional desde 2023, e também acabou perdendo para o Verdão, por 2 a 1.

A altitude de La Paz, na Bolívia, também não foi um problema para o elenco alviverde. O Bolívar, que não sabia o que era perder em seus domínios desde o ano passado, encontrou o time de Abel Ferreira na Libertadores, que venceu por 3 a 2. Na Copa do Brasil, o time paulista obviamente fez questão de mostrar sua força. A vítima da vez foi o Ceará, adversário da terceira fase. Em Fortaleza, o time cearense não perdia desde 2024, mas viu o Verdão vencer o jogo de ida por 1 a 0.

continua após a publicidade

De volta à Libertadores, foi a vez do Cerro Porteño, que não era derrotado no torneio continental desde 2023, mas o Palmeiras foi ao Paraguai para voltar com os 2 a 0 na bagagem. Na sequência, o Verdão encarou o rival São Paulo, pelo Brasileirão. O time de Luis Zubeldía, até então, tinha 12 jogos de invencibilidade na temporada, porém, em Barueri, o Palmeiras garantiu a vitória por 1 a 0, nos acréscimos.

Por fim, mas não menos importante, o Alviverde foi a Bragança Paulista neste último domingo (18) e, não apenas venceu o RB Bragantino - que ainda não havia perdido este ano em casa - de virada, por 2 a 1, mas também se garantiu na ponta da tabela do Brasileirão e aumentou sua sequência como o visitante que mais incomoda atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras: visitante indigesto

O Verdão está invicto há 20 jogos como visitante, ou seja, desde novembro do ano passado, e os números são impressionantes: 17 vitórias e três empates. Esta é a maior sequência sem derrotas fora de casa desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando o clube registrou 21 partidas de invencibilidade, que na ocasião foram 20 vitórias e um empate. É a maior sequência também entre todos os atuais clubes da Série A do Brasileirão.