Palmeiras direciona foco ao Mundial e define plano de preparação

Líder do Brasileirão e dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras acelera a preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Após lidar com problemas físicos no início da temporada, a comissão técnica adota cautela na utilização de alguns jogadores, como o atacante Paulinho, que segue um cronograma individualizado de condicionamento físico junto ao departamento médico.

Assim como o atacante, Raphael Veiga e Mauricio também enfrentaram lesões ao longo do ano e precisaram recuperar o ritmo de jogo gradualmente, quase sempre iniciando as partidas no banco de reservas.

Enquanto o camisa 23 não foi acionado, mesmo com o Palmeiras em desvantagem no placar, Mauricio entrou em campo e marcou o gol da virada alviverde em Bragança Paulista, resultado fundamental para manter a equipe na liderança do Brasileirão - agora com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

O equilíbrio entre poupar e utilizar o que tem de melhor segue como um dos pontos de atenção para Abel Ferreira. Ter o elenco completo à disposição é uma preocupação constante da comissão técnica, que busca administrar o desgaste físico em meio ao calendário apertado.

— Eles (informações do departamento médico) mostram se vale a pena arriscar algum atleta. Nesse momento, temos que tentar ser mais equilibrados. Alguns jogadores ficam fora do jogo ou do 11 inicial, para chegarem no Mundial todos preparados e disponíveis — afirmou João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras.

Taça do Mundial de Clubes na sede social do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras no Mundial

Integrante do Grupo A, o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, no dia 15 de junho, no MetLife Stadium. Na sequência, enfrenta o Al Ahly, do Egito, também no mesmo estádio, e encerra sua participação na primeira fase contra o Inter Miami, na Flórida – equipe que tem Lionel Messi como principal nome.