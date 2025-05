Auxiliar do Palmeiras comenta condição física de Paulinho e indica data de retorno

Após ser titular no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no início de maio, Paulinho foi poupado pela comissão técnica e não participou das vitórias sobre Bolívar, pela Libertadores, e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vira sobre o RB Bragantino e segue na liderança do Brasileirão

Recuperado de cirurgia na perna, realizada em dezembro, o atacante realiza trabalho específico de fortalecimento físico com o departamento de futebol e tem seus minutos em campo limitados. Na noite deste domingo, inclusive, nem viajou com o restante da delegação para Bragança Paulista.

O auxiliar João Martins explicou que a comissão técnica segue o cronograma de recuperação indicado pelos médicos do clube, com a missão de recuperar o atleta 100% para a disputa do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

- É por isso que estamos trabalhando, para ele estar o melhor possível no Mundial. É um jogador que teve lesão grave, recuperação chata. Desde o início da temporada estamos fazendo essa gestão. Uma gestão necessária. Em termos de cronograma, depois do São Paulo, sabíamos que demoraria mais uns dias para ele se recuperar dentro dessa rotina maluca - disse.

Apesar de não ter pressa para o retorno, João Martins afirmou que espera contar com o jogador à disposição no meio da semana, quando o Verdão enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Para o duelo, o Palmeiras terá o técnico Abel Ferreira no banco de reservas, já que a suspensão por acúmulo de cartões vale apenas para o Campeonato Brasileiro.

- Está dentro do que esperamos, não pressionamos nada. Esperamos que na quinta ele esteja com a gente - finalizou.

João Martins, auxiliar do Palmeiras, comentou sobre o retorno de Paulinho (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira outras respostas

Preparação para o Mundial

- Temos todos os dados, números e indicadores. E eles mostram se vale a pena arriscar algum atleta. Nesse momento, temos que tentar ser mais equilibrados. Alguns jogadores ficam fora do jogo ou do 11 inicial, para chegarem no Mundial todos preparados e disponíveis.

Clima no elenco

- Ganhando tudo é mais fácil. Chegar no CT e preparar o jogo da Copa é mais fácil, o ambiente é mais fácil. E tem sangue novo. Em tudo na vida é preciso algumas mudanças. Era um elenco com jogadores há muitos anos no Palmeiras e sentimos que precisávamos de sangue novo.