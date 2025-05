Auxiliar de Abel explica escolha por jovens e comemora resiliência do Palmeiras

Técnico do Palmeiras na ausência do suspenso Abel Ferreira, João Martins comemorou a resiliência da equipe para buscar a virada sobre o Bragantino, fora de casa, resultado que garantiu o Verdão na liderança por mais uma rodada.

+ Palmeiras vira sobre o RB Bragantino e segue na liderança do Brasileirão

Após sair atrás no placar na primeira etapa e enfrentar dificuldades para criar chances de perigo, o auxiliar promoveu as entradas dos jovens Thalys e Luighi, deixando os experientes Raphael Veiga e Felipe Anderson no banco de reservas.

- O Vitor Roque teve um problema faimiliar, o Paulinho por uma questão de carga e quando o luighi está no banco ele sabe que ele precisa fazer o segundo atacante pela esquerda. No intervalo era o que o jogo foi o que o jogo pediu. O Thalys é o nosso terceiro centroavante, estava com ritmo de jogo por jogar no sub-20 há 4 dias. Decidimos por eles e estão sempre preparados - afirmou.

Na visão de João Martins, o Massa Bruta é uma das equipes mais difíceis de ser batida na competição, principalmente em Bragança Paulista. O resultado, inclusive, não só manteve o Verdão na liderança, como também evitou a ultrapassagem do rival na tabela de classificação.

- As dificuldades são a intensidade que eles (Bragantino) conseguem propor e a organização que têm. É difícil jogar contra uma equipe que consegue pressionar. Tivemos uma procentagem alta de passes errados, fomos pressionados. O Bragantino tem essa qualidade - completou.

João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel segue fora contra o Flamengo

Durante o clássico contra o São Paulo, Abel Ferreira foi advertido com o terceiro cartão amarelo e acabou suspenso automaticamente. Na sequência, o treinador foi expulso pela equipe de arbitragem e recebeu mais um jogo de gancho.

Com isso, o português não esteve no banco de reservas na vitória sobre o Bragantino e também desfalcará o time no confronto direto com o vice-líder Flamengo.