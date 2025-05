Palmeiras tenta contratação de Gabriel Grando, goleiro do Grêmio

A temporada de 2025 nem chegou na metade, mas o Palmeiras já começou o seu planejamento para 2026, a começar pelo gol. O clube alviverde tenta a contratação de Gabriel Grando, de 25 anos, e que está no Grêmio. A ideia da diretoria é trazer o arqueiro para ser reserva imediato de Weverton, já que não tem planos de seguir com Marcelo Lomba no elenco na próxima temporada.

Weverton, titular absoluto de Abel Ferreira na posição, tem 37 anos e contrato com o Palmeiras até o fim de 2026, enquanto Marcelo Lomba, de 38, com contrato até dezembro deste ano, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho. A informação sobre negociação foi divulgada inicialmente pelo "Zero Hora" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Como a janela de transferências ainda está fechada, o Palmeiras, apesar de entender que pode ter um desfecho positivo na investida, vai com cautela nas negociações, já que o Grêmio, até o momento, entende que não é vantagem negociar o jogador neste momento.

Gabriel Grando tem vínculo até o fim de 2026 e não é titular de Mano Menezes, no Grêmio. Atualmente, o dono da posição é Tiago Volpi, mas o jovem goleiro é visto com bons olhos pela comissão técnica e diretoria do Tricolor Gaúcho, já que foi promovido ao time profissional em 2021.

Neste ano, Gabriel Grando entrou em campo em sete partidas pelo Grêmio. Foram seis pelo Campeonato Gaúcho e uma pela Copa do Brasil.

Números de Weverton e Lomba pelo Palmeiras

Weverton chegou ao Palmeiras em 2018, tem 423 jogos, além de 12 títulos com a camisa do clube paulista. Nesta temporada, entrou em campo em 27 partidas. Já Marcelo Lomba, contratado em 2022, apesar de nunca ter se firmado como titular de Abel Ferreira, tem sete taças com o Verdão, além de 24 partidas, sendo duas em 2025.

