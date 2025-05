Com reforço, Palmeiras retorna aos treinos de olho no primeiro lugar geral na Libertadores

O elenco do Palmeiras ganhou folga após vencer o São Paulo no último domingo (11), por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, e se reapresentou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para enfrentar o Bolívar, às 19h, na quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A novidade foi a presença do zagueiro Micael.

Recuperado de entorse no tornozelo, o beque iniciou a transição física e realizou trabalhos à parte supervisionados pelo Núcleo de Saúde e Performance. Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos na Arena Barueri cumpriram o cronograma regenerativo no centro de excelência. Os demais disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos e a participação de Crias da Academia.

Palmeiras mira primeiro lugar geral na Libertadores

Já com vaga assegurada para as oitavas de futebol do torneio continental, o time comandado por Abel Ferreira agora foca suas forças para se garantir na liderança geral. O time é o único com 100% de aproveitamento e vai com tudo diante de sua torcida para tentar bater os bolivianos.

- Apesar de já estarmos classificados, almejamos o primeiro lugar no geral, que facilita para decidir em casa até a semi, pois é muito importante decidir em casa na Libertadores, pelo peso da competição. Quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição na Libertadores, é uma equipe muito forte e tem chance de classificar ainda, então, acho que eles vêm para dar a vida. Sobre voltar a jogar em casa, no Allianz Parque, é muito especial, a gente estará de volta e pretendemos buscar mais três pontos - disse o zagueiro Bruno Fuchs.

O Verdão registrou a melhor campanha da fase de grupos cinco vezes nas últimas sete edições da competição, estabelecendo o melhor desempenho da história em 2022, quando obteve seis vitórias em seis jogos, com 22 gols de saldo.

