Com recordes de investimentos, Palmeiras encara Cerro e mantém disparidade econômica
Elenco do Verdão valoriza, conta com as contratações mais caras da história do clube e é considerado o melhor desde a chegada de Abel; veja valores
O Palmeiras volta a encontrar o Cerro Porteño na Libertadores, nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). O duelo entre as equipes marca o jogo internacional mais repetido na história da competição continental, com 19 partidas disputadas no total. Além de toda a história entre os clubes, o Verdão chega ao confronto decisivo após recordes milionários em reforços e maior disparidade financeira em comparação ao time paraguaio.
O atual grupo de jogadores do Palmeiras é considerado por Abel Ferreira o melhor desde sua chegada ao Brasil, no fim de 2020, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!. Entre os principais fatores estão nomes escolhidos a dedo pelo treinador, como o atacante Vitor Roque e os meias Andreas Pereira e Marlon Freitas, além das diversas opções disponíveis para todos os setores do campo.
Reforços mais caros do Verdão fazem parte do atual elenco
O ano de 2026 iniciou com a janela de transferência movimentada para o Palmeiras. Em fevereiro da atual temporada, a diretoria Alviverde acertou a contratação do atacante John Arias por € 25 milhões, tornando-se o segundo jogador mais caro da história do clube. O atleta só fica atrás do Vitor Roque, que chegou ao Verdão em março do ano passado e custou € 25,5 milhões aos cofres do clube paulista.
O técnico Abel Ferreira poderá contar para a partida decisiva contra o Cerro com os dois maiores reforços da história do Palmeiras, que juntos custaram mais de € 50 milhões. O comandante, porém, terá duas baixas importantes: Paulinho e Sosa.
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Os desfalques dos atacantes para a partida desta quarta-feira (19), além de serem perdas sentidas pela comissão técnica, fazem parte dos quatro atletas mais caros da história do Verdão. Paulinho, reforço do Palmeiras para a temporada passada, é a terceira contratação mais valiosa, no valor de € 18 milhões. O atacante é seguido por Ramon Sosa, que custou € 12,5 milhões, em julho de 2025.
Contratações milionárias e disparidade financeira entre as equipes
O elenco do Palmeiras para a atual temporada, além de contar com as quatro contratações mais caras do clube, reúne uma equipe estimada no valor de € 232,48 milhões (R$ 1,40 bilhão), sendo a mais valiosa das oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, o Cerro Porteño, com valor de mercado estimado em € 33,28 milhões (R$ 200,28 milhões), ocupa a nona posição da equipe mais cara da competição continental. Os dados pertencem ao Transfermarkt, plataforma especializada em finanças do futebol.
A título de comparação, o Verdão vale sete vezes mais que o clube paraguaio, tendo uma distância bruta entre os dois times de € 199,20 milhões (R$ 1,20 bilhão). Além disso, somente o atacante Vitor Roque, que tem valor de mercado estimado em € 38 milhões (R$ 229,31 milhões), supera todo o elenco do Cerro Porteño.
Dados: Transfermarkt
|PALMEIRAS
|X
|CERRO PORTEÑO
VALOR DE MERCADO
€ 232,48 milhões
€ 33,28 milhões
Valor gasto pelo Palmeiras em 2026 supera em 11 vezes o do Cerro
A disparidade financeira no confronto também fica clara nos investimentos feitos pelas duas diretorias para a temporada de 2026. Com as chegadas de Arias (€ 25 milhões), Marlon Freitas (€ 5,4 milhões) e Barboza (€ 4 milhões), o Palmeiras desembolsou € 34,40 milhões em reforços. Isso significa um montante 11,88 vezes maior do que o gasto pelo Cerro Porteño. O clube paraguaio, por sua vez, investiu € 2,895 milhões nas contratações de Fabricio Domínguez, Roffo e Gamarra. Nesse sentido, o rival paulista estabeleceu uma diferença de mais de € 31 milhões na mesa apenas no mercado deste ano.
Dados: Transfermerkt
|REFORÇOS (PALMEIRAS)
|VALOR (€)
|X
|REFORÇOS (CERRO PORTEÑO)
|VALOR (€)
Jhon Arias
€ 25,00 milhões
Fabricio Domínguez
€ 1,06 milhões
Marlon Freitas
€ 5,40 milhões
Manuel Roffo
€ 960 mil
Alexander Barboza
€ 4,00 milhões
Ariel Gamarra
€ 875 mil
Total Investido
€ 34,40 milhões
Total Investido
€ 2,90 milhões
Palmeiras aumenta valor de mercado em 100%
O reencontro entre Palmeiras e Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores expõe o aumento do patamar financeiro do clube paulista em apenas quatro anos. Em 2022, quando eliminou a equipe paraguaia com um placar agregado de 8 a 0, o Verdão detinha um grupo avaliado em € 111,60 milhões. Na época, Miguel Borja, contratado em 2017 por € 12 milhões, era o reforço mais caro da história do clube.
Atualmente, o cenário é diferente. Cotado em € 232,48 milhões, o elenco Alviverde teve uma valorização de 108,32% no período, mais do que dobrando o seu valor de mercado. Além disso, Borja deixou o topo do ranking de contratações mais caras do clube e caiu para a quinta posição, ficando atrás de Vitor Roque, Jhon Arias, Paulinho e Sosa.
Contratações mais caras da história do Verdão
- Victor Roque € 25,5 milhões
- John Arias € 25 milhões
- Paulino € 18 milhões
- Sosa = € 12,5 milhões
- Borja = € 12 milhões
Do outro lado, o Cerro Porteño também teve uma valorização no seu grupo, mas sem alcançar os números do Palmeiras. O elenco paraguaio, que valia € 20,68 milhões em 2022, hoje está cotado em € 33,28 milhões. A alta foi de 60,93% no período, praticamente a metade do percentual alcançado pelo rival.
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