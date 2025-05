Com mudança no ataque, Abel Ferreira escala o Palmeiras para enfrentar o São Paulo

Tudo pronto para o Choque-Rei! Com mudanças no time titular, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, escalou a equipe para encarar o São Paulo, em clássico marcado para este domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A principal delas foi a estreia do atacante Paulinho entre os 11 que começam o clássico.

O português vem promovendo mudanças no time já que pretende minimizar o desgaste físico dos jogadores e, por isso, faz alguns revezamentos na escalação

O meia-atacante Felipe Anderson, poupado e que nem sequer viajou ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, segue fora do time titular, enquanto Richard Ríos, que volta para assumir a vaga de Lucas Evangelista, e Piquerez, que será o dono da lateral-esquerda. Na frente, além de Paulinho, Estêvão e Flaco López começam a partida.

A escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Allan; Paulinho, Estêvão e Flaco López.

Palmeiras joga pela liderança do Brasileirão

O Verdão busca a vitória no Choque-Rei para seguir na liderança do Brasileirão. Com 16 pontos, o time está à frente do RB Bragantino apenas pela diferença de saldo de gols, ou seja, vencer e garantir um resultado mais elástico será um dos objetivos da equipe nesta rodada.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Wendell; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric Soares, Ferreirinha e André Silva.