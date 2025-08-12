menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras inclui reforços e modifica lista de inscritos na Libertadores

Contratados na última janela de transferências, Ramón Sosa e Khellven estão à diposição de Abel para as oitavas de final da competição

imagem cameraRamón Sosa durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
12:08
  • Matéria
O Palmeiras realizou alterações na lista de inscritos para o mata-mata da Copa Libertadores. Contratados nesta janela de transferências, o atacante Ramón Sosa e o lateral-direito Khellven foram incluídos no grupo comandado por Abel Ferreira, enquanto Estêvão e Mayke, negociados, foram retirados.

+ Murilo surge como opção em momento de reafirmação do Palmeiras na temporada

Dono da melhor campanha na fase de grupos da competição continental, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras viaja ao Peru para enfrentar o Universitário na próxima quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto de volta, por sua vez, será realizado uma semana depois, no Allianz Parque.

Para as próximas fases do mata-mata, as equipes poderão realizar alterações na lista de inscritos: até três substituições são permitidas para as quartas de final, com prazo até 12 de setembro, e outras três para as semifinais, com prazo até 17 de outubro. Não serão permitidas mudanças na lista para a final.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol diante do Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores

Goleiros

  • 1 - Mateus*
  • 14 - Marcelo Lomba
  • 21 - Weverton
  • 24 - Aranha (Sub-20)
  • 52 - Luiz Sá (Sub-20)

Laterais

  • 2 - Marcos Rocha
  • 4 - Giay
  • 6 - Vanderlan
  • 12 - Khellven
  • 22 - Piquerez
  • 52 - Gilberto (Sub-20)
  • 56 - Arthur (Sub-20)

Zagueiros

  • 3 - Bruno Fuchs
  • 13 - Micael
  • 15 - Gustavo Gómez
  • 26 - Murilo
  • 34 - Naves*
  • 43 - Benedetti
  • 53 - Diogo (Sub-20)
  • 54 - Thiago (Sub-20)
  • 68 - Robson (Sub-20)

Meio-campistas

  • 5 - Aníbal Moreno
  • 7 - Felipe Anderson
  • 8 - Richard Ríos*
  • 20 - Mauricio
  • 23 - Raphael Veiga
  • 30 - Lucas Evangelista
  • 32 - Emiliano Martínez
  • 38 - Figueiredo
  • 40 - Allan
  • 45 - Erick Belé (Sub-20)
  • 47 - Ramon (Sub-20)
  • 48 - Larson (Sub-20)
  • 50 - Luis Pacheco (Sub-17)
  • 55 - Rafael Coutinho (Sub-20)
  • 58 - Gabriel Azevedo (Sub-20)
  • 65 - João Victor (Sub-20)
  • 98 - Agner (Sub-20)
  • 99 - Kauã Lira (Sub-20)

Atacantes

  • 9 - Vitor Roque
  • 10 - Paulinho
  • 11 - Bruno Rodrigues
  • 19 - Ramón Sosa
  • 17 - Facundo Torres
  • 31 - Luighi
  • 37 - Riquelme Fillipi (Sub-20)
  • 39 - Thalys
  • 42 - Flaco López
  • 67 - Marcio Vitor (Sub-20)
  • 97 - Wesley (Sub-17)

O goleiro Mateusão e o zagueiro Naves foram emprestados pelo Palmeiras ao Alverca, de Portugal, e não irão defender o clube na reta final da Libertadores. Assim como Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros.

Já Vanderlan, possui negociações avançadas com o grupo Red Bull e deve se transferir em definitivo ao Bragantino nos próximos dias.

