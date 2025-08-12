Palmeiras inclui reforços e modifica lista de inscritos na Libertadores
Contratados na última janela de transferências, Ramón Sosa e Khellven estão à diposição de Abel para as oitavas de final da competição
O Palmeiras realizou alterações na lista de inscritos para o mata-mata da Copa Libertadores. Contratados nesta janela de transferências, o atacante Ramón Sosa e o lateral-direito Khellven foram incluídos no grupo comandado por Abel Ferreira, enquanto Estêvão e Mayke, negociados, foram retirados.
Dono da melhor campanha na fase de grupos da competição continental, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras viaja ao Peru para enfrentar o Universitário na próxima quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto de volta, por sua vez, será realizado uma semana depois, no Allianz Parque.
Para as próximas fases do mata-mata, as equipes poderão realizar alterações na lista de inscritos: até três substituições são permitidas para as quartas de final, com prazo até 12 de setembro, e outras três para as semifinais, com prazo até 17 de outubro. Não serão permitidas mudanças na lista para a final.
Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores
Goleiros
- 1 - Mateus*
- 14 - Marcelo Lomba
- 21 - Weverton
- 24 - Aranha (Sub-20)
- 52 - Luiz Sá (Sub-20)
Laterais
- 2 - Marcos Rocha
- 4 - Giay
- 6 - Vanderlan
- 12 - Khellven
- 22 - Piquerez
- 52 - Gilberto (Sub-20)
- 56 - Arthur (Sub-20)
Zagueiros
- 3 - Bruno Fuchs
- 13 - Micael
- 15 - Gustavo Gómez
- 26 - Murilo
- 34 - Naves*
- 43 - Benedetti
- 53 - Diogo (Sub-20)
- 54 - Thiago (Sub-20)
- 68 - Robson (Sub-20)
Meio-campistas
- 5 - Aníbal Moreno
- 7 - Felipe Anderson
- 8 - Richard Ríos*
- 20 - Mauricio
- 23 - Raphael Veiga
- 30 - Lucas Evangelista
- 32 - Emiliano Martínez
- 38 - Figueiredo
- 40 - Allan
- 45 - Erick Belé (Sub-20)
- 47 - Ramon (Sub-20)
- 48 - Larson (Sub-20)
- 50 - Luis Pacheco (Sub-17)
- 55 - Rafael Coutinho (Sub-20)
- 58 - Gabriel Azevedo (Sub-20)
- 65 - João Victor (Sub-20)
- 98 - Agner (Sub-20)
- 99 - Kauã Lira (Sub-20)
Atacantes
- 9 - Vitor Roque
- 10 - Paulinho
- 11 - Bruno Rodrigues
- 19 - Ramón Sosa
- 17 - Facundo Torres
- 31 - Luighi
- 37 - Riquelme Fillipi (Sub-20)
- 39 - Thalys
- 42 - Flaco López
- 67 - Marcio Vitor (Sub-20)
- 97 - Wesley (Sub-17)
O goleiro Mateusão e o zagueiro Naves foram emprestados pelo Palmeiras ao Alverca, de Portugal, e não irão defender o clube na reta final da Libertadores. Assim como Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros.
Já Vanderlan, possui negociações avançadas com o grupo Red Bull e deve se transferir em definitivo ao Bragantino nos próximos dias.
