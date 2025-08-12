Palmeiras fecha acordo, encerra processo contra Abel na Fifa e fortalece busca por renovação

O Palmeiras chegou a um acordo com o Al Sadd para encerrar a ação que o clube do Catar movia na Fifa contra Abel Ferreira, que havia assinado um pré-contrato, não cumprido, com a equipe em 2023.

As partes abriram mão do cumprimento de uma cláusula prevista na venda do jovem Giovani para o Al Sadd, que atualmente detém metade dos direitos econômicos do atleta. À época, os clubes estabeleceram a obrigatoriedade de compra de mais 25% do passe em caso de cumprimento de metas previstas em contrato.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Danilo Lavieri, do "Uol", e confirmada pelo Lance!.

Com isso, o Palmeiras seguirá com 50% dos direitos econômicos de Giovani em uma eventual nova transferência. O clube catari, por sua vez, não terá a obrigação de adquirir nova porcentagem na negociação.

Em junho de 2023, o Palmeiras vendeu 50% dos direitos do atacante Giovani ao Al Sadd por 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação da época). O jogador assinou contrato de cinco temporadas com o clube catari.

O acordo encerra a pendência entre Palmeiras, Al Sadd e Abel Ferreira, que evitou comentar publicamente sobre o assunto desde que o caso chegou à Fifa. Internamente, o clube acredita que o fim do imbróglio servirá como mais um dos pontos que a diretoria apresenta para conseguir estender com o treinador e sua comissão até dezembro de 2027, data que marca o término do segundo mandato da presidente Leila Pereira.

Abel Ferreira em partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel possui em mãos, desde janeiro, novo contrato para selar sua permanência no Palmeiras, clube que defende desde o final de 2020. De acordo com apuração da reportagem, a direção alviverde mantém otimismo pela renovação, que deve ser oficializa nas próximas semanas.

