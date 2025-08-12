Palmeiras pede abertura de inquérito policial para investigar ataque ao CT

O Palmeiras solicitou a instauração de um inquérito policial no DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para investigar os ataques de vândalos na madrugada do último domingo (10), véspera do confronto contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.

O caso ocorreu na Academia de Futebol, centro de treinamento do clube localizado na Zona Oeste de São Paulo. Bombas e rojões foram arremessados contra as instalações poucas horas antes da partida. Como a DRADE não funciona nos finais de semana, o registro foi feito na segunda-feira (11).

— O Palmeiras pediu nesta segunda-feira ao Drade a instauração de inquérito policial para a apuração do ataque contra Academia de Futebol ocorrido na madrugada de domingo. O clube disponibilizou imagens das câmeras de monitoramento para contribuir com a investigação — disse o Palmeiras em nota.

O LANCE! solicitou um posicionamento à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras lida com protestos

Desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o clube paulista enfrenta protestos da torcida, especialmente da principal organizada. A derrota para o maior rival pela segunda vez na temporada gerou um clima de insatisfação inédita na história centenária do clube.

Durante os minutos finais do clássico, parte da torcida protestou contra a comissão técnica, incluindo o técnico Abel Ferreira, o departamento de futebol e a presidente Leila Pereira. Além das vaias no estádio, faixas foram colocadas na Rua Palestra Itália, reforçando o descontentamento com o momento vivido pelo time.

A fala da presidente Leila Pereira, durante a apresentação do reforço Khellven, também foi alvo de críticas. Ela pediu paciência à torcida para a reformulação do elenco, que contou com investimentos superiores a meio bilhão de reais, mas a mensagem não foi bem recebida pelos torcedores.