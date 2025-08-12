menu hamburguer
Abel Ferreira em Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão
Abel Ferreira em Palmeiras x Ceará, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Vitor Coelho Palhares
Dia 12/08/2025
13:03
Atualizado há 0 minutos
O Palmeiras destravou pendências burocráticas nas últimas horas e está perto de anunciar a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador chega para rejuvenescer a posição, que hoje conta com Weverton (37) e Marcelo Lomba (38), e disputar vaga entre os titulares.

Mesmo com a iminente chegada de um novo titular, a diretoria alviverde segue atenta ao mercado de transferências e busca, ao menos, mais dois jogadores para fechar o elenco para a reta final da temporada.

Atualmente, o clube mantém conversas com Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia. Formado nas categorias de base do Fluminense, o jogador foi o melhor de sua posição na última edição do campeonato local e chegaria para suprir a saída de Vanderlan, próximo de anunciado pelo grupo Red Bull.

As negociações ainda estão em estágio inicial, com o Palmeiras buscando viabilizar a transferência junto ao Rangers e ao estafe do atleta.

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.

- Trouxemos o Lucas Evangelista já pensando nessa condição (a venda de Richard Ríos). Vamos, sim, buscar e encontrar outra peça para recompor e fortalecer a equipe. Mas sabemos que os atletas que temos hoje são extremamente capazes de levar o Palmeiras para onde ele tem que estar - afirmou o diretor em entrevista.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enciso no Palmeiras?

Outro nome que entrou no radar nas últimas horas foi o de Julio Enciso, atualmente no Brighton, da Inglaterra. O Palmeiras avalia a contratação do paraguaio, que recentemente apareceu treinando com uma camisa do clube.

Vale lembrar que o atleta se recupera de uma lesão no joelho sofrida no final da última edição da Premier League, enquanto defendia o Ipswich. De acordo com apuração da reportagem, o clube aprecia o futebol de Enciso, mas ainda não formalizou proposta.

Em 2022, o Brighton contratou o paraguaio por 9,5 milhões de libras, após o jogador se destacar no Libertad.

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões
Enciso, alvo de interesse do Palmeiras, em partida da Seleção do Paraguai (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL)

