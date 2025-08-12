O Palmeiras destravou pendências burocráticas nas últimas horas e está perto de anunciar a contratação de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador chega para rejuvenescer a posição, que hoje conta com Weverton (37) e Marcelo Lomba (38), e disputar vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

+ Palmeiras fecha acordo, encerra processo contra Abel na Fifa e fortalece busca por renovação

Mesmo com a iminente chegada de um novo titular, a diretoria alviverde segue atenta ao mercado de transferências e busca, ao menos, mais dois jogadores para fechar o elenco para a reta final da temporada.

Atualmente, o clube mantém conversas com Jefté, lateral-esquerdo de 21 anos que pertence ao Rangers, da Escócia. Formado nas categorias de base do Fluminense, o jogador foi o melhor de sua posição na última edição do campeonato local e chegaria para suprir a saída de Vanderlan, próximo de anunciado pelo grupo Red Bull.

continua após a publicidade

As negociações ainda estão em estágio inicial, com o Palmeiras buscando viabilizar a transferência junto ao Rangers e ao estafe do atleta.

Palmeiras busca a contratação de Jefté, formado nas categorias de base do Fluminense (Foto: Reprodução)

Outra missão da diretoria é encontrar um substituto para Richard Ríos, vendido ao Benfica por 30 milhões de euros. Marcel Ruiz, do Toluca, surge como um dos alvos. Apesar do interesse em se transferir para o futebol europeu, o mexicano está aberto a ouvir propostas de outros mercados.

Atualmente, o técnico Abel Ferreira conta apenas com Lucas Evangelista como segundo volante de origem no elenco. Com a saída do colombiano rumo a Portugal, o jogador ganhou sequência na equipe titular, que tem o meio de campo majoritariamente formado por Aníbal e Mauricio.

continua após a publicidade

- Trouxemos o Lucas Evangelista já pensando nessa condição (a venda de Richard Ríos). Vamos, sim, buscar e encontrar outra peça para recompor e fortalecer a equipe. Mas sabemos que os atletas que temos hoje são extremamente capazes de levar o Palmeiras para onde ele tem que estar - afirmou o diretor em entrevista.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enciso no Palmeiras?

Outro nome que entrou no radar nas últimas horas foi o de Julio Enciso, atualmente no Brighton, da Inglaterra. O Palmeiras avalia a contratação do paraguaio, que recentemente apareceu treinando com uma camisa do clube.

Vale lembrar que o atleta se recupera de uma lesão no joelho sofrida no final da última edição da Premier League, enquanto defendia o Ipswich. De acordo com apuração da reportagem, o clube aprecia o futebol de Enciso, mas ainda não formalizou proposta.

Em 2022, o Brighton contratou o paraguaio por 9,5 milhões de libras, após o jogador se destacar no Libertad.