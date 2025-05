Palmeiras defende bom retrospecto em clássicos na Arena Barueri; veja números

Líder do Campeonato Brasileiro e embalado nas três competições que disputa atualmente, o Palmeiras volta a jogar em sua "segunda casa", a Arena Barueri. O desafio desta vez será contra o São Paulo, marcado para acontecer neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada da competição nacional. E o Verdão quer fazer valer seu bom retrospecto no local.

Ao todo, o Palmeiras já disputou cinco clássicos na Arena Barueri, sendo três contra o Corinthians (duas vitórias e um empate), um contra o São Paulo (empate) e um diante do Santos, sendo este o único adversário a vencer em Barueri.

Este será o terceiro jogo do Verdão atuando na Arena Barueri na temporada, já que encarou Corinthians e Novorizontino lá. E o time comandado por Abel Ferreira coleciona números positivos no estádio: são 43 jogos, em que foram 26 vitórias, oito empates e seis derrotas, o que resulta em um aproveitamento de mais de 66%.

Veja os clássicos disputados pelo Palmeiras no local:

São Paulo - empate por 1 a 1 - Brasileirão (2012)

Corinthians - vitória do Verdão por 3 a 0 - Brasileirão (2022)

Santos - vitória do Peixe por 2 a 1 - Brasileirão (2023)

Corinthians - empate por 2 a 2 - Paulistão (2024)

Corinthians - vitória do Verdão por 2 a 0 - Brasileirão (2025)

Casa cheia para o Choque-Rei

Com preços de ingressos mais acessíveis, o Palmeiras não teve dificuldade em esgotar as vendas com antecedência para o duelo contra o São Paulo, e a Arena Barueri deve ter público recorde. Nas redes sociais, torcedores relataram que tentaram fazer a compra, mas não havia mais lugares.

Para este clássico, a diretoria palmeirense colocou as entradas com valores entre R$ 20 e R$ 70, com o objetivo de levar a torcida para o local, onde recebe recorrentes críticas.

