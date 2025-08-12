menu hamburguer
Especialista crava cinco piores erros de arbitragem do Brasileirão 2025

Primeiro turno foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem

BRASILEIRO A 2025, GREMIO X FLAMENGO
imagem cameraGrêmio x Flamengo está na lista do especialista (Foto: Liamara Polli/AGIF)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Bernardo Pinho

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
12:48
O primeiro turno do Brasileirão 2025 acabou e um especialista de arbitragem montou um ranking com os cinco piores erros de arbitragem do primeiro turno da competição. A rodada 19, que fechou a primeira etapa, foi marcada por muitas polêmicas.

Depois do fim do primeiro turno do Brasileirão 2025, o especialista Paulo Caravina elegeu quais foram os piores erros de arbitragem do campeonato até aqui.

➡️Galvão Bueno aponta gigante ‘favorecido pelo sistema’ na rodada do Brasileirão

O número cinco da lista aconteceu em Grêmio x Flamengo, pela 3° rodada quando Ramon Abatti Abel não marcou um toque de mão de Gerson dentro da área. Já o número quatro, aconteceu também na Arena do Grêmio, quando Bruno Arleu marcou pênalti em Braithwaite em Grêmio x Bahia pela quarta rodada do Brasileirão 2025.

O terceiro lugar da seleta lista ocorreu em Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, e mais uma vez com um pênalti marcado por Bruno Arleu. Dessa vez em Raphael Veiga. Já o segundo colocado em erros do Brasileirão 2025, aconteceu também na Ilha do Retiro, quando Matheus Candançan não deu gol para o Fortaleza na sexta rodada.

Em primeiríssimo lugar, a Arena do Grêmio voltou a ser debate, e dessa vez em grande estilo: Gre-nal 447, quando Bráulio Machado não deu pênalti para o Tricolor Gaúcho.

Bruno Arleu de Araujo, árbitro de Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Veja os lances elegidos como piores erros de arbitragem do Brasileirão 2025

