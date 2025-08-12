Especialista crava cinco piores erros de arbitragem do Brasileirão 2025
Primeiro turno foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro turno do Brasileirão 2025 acabou e um especialista de arbitragem montou um ranking com os cinco piores erros de arbitragem do primeiro turno da competição. A rodada 19, que fechou a primeira etapa, foi marcada por muitas polêmicas.
Galvão Bueno aponta gigante ‘favorecido pelo sistema’ na rodada do Brasileirão
Fora de Campo
Luxemburgo aponta carência no elenco do Flamengo: ‘Tem que ter’
Fora de Campo
Sormani crava duelo de gigantes na final da Copa do Brasil após sorteio
Fora de Campo
Depois do fim do primeiro turno do Brasileirão 2025, o especialista Paulo Caravina elegeu quais foram os piores erros de arbitragem do campeonato até aqui.
➡️Galvão Bueno aponta gigante ‘favorecido pelo sistema’ na rodada do Brasileirão
O número cinco da lista aconteceu em Grêmio x Flamengo, pela 3° rodada quando Ramon Abatti Abel não marcou um toque de mão de Gerson dentro da área. Já o número quatro, aconteceu também na Arena do Grêmio, quando Bruno Arleu marcou pênalti em Braithwaite em Grêmio x Bahia pela quarta rodada do Brasileirão 2025.
O terceiro lugar da seleta lista ocorreu em Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, e mais uma vez com um pênalti marcado por Bruno Arleu. Dessa vez em Raphael Veiga. Já o segundo colocado em erros do Brasileirão 2025, aconteceu também na Ilha do Retiro, quando Matheus Candançan não deu gol para o Fortaleza na sexta rodada.
Em primeiríssimo lugar, a Arena do Grêmio voltou a ser debate, e dessa vez em grande estilo: Gre-nal 447, quando Bráulio Machado não deu pênalti para o Tricolor Gaúcho.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja os lances elegidos como piores erros de arbitragem do Brasileirão 2025
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias