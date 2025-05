Revezamento no time? Facundo Torres se mostra ‘incansável’ em sequência do Palmeiras e deve atuar no clássico

O uruguaio Facundo Torres não quer saber de sair do time titular do Palmeiras. O atacante prova que virou peça fundamental no esquema tático de Abel Ferreira, seja marcando gols, distribuindo assistências ou participando efetivamente das jogadas pelo lado esquerdo do campo. Os números do jogador nesta temporada são importantes e mostram que o camisa 17 é praticamente "incansável".

O técnico português vem rodando a equipe no decorrer de 2025 por vários motivos, entre eles, o calendário apertado de jogos de diversas competições, além de promover testes na equipe e, também, em razão de viagens em um curto espaço de tempo.

No clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo, na Arena Barueri, Facundo Torres deve permanecer entre os 11 titulares. Isso porque Paulinho, que disputa a posição com o uruguaio, ainda não deve começar uma partida pelo Verdão, já que retorna, aos poucos, de uma cirurgia no tornozelo direito.

Apesar das mudanças em praticamente todas as posições do time, Facundo Torres chegou a 26 jogos seguidos no Palmeiras, número alto de jogos, principalmente quando se é levado em consideração os últimos confrontos entre viagens dentro e fora do país, seja pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores.

Entre as 26 partidas consecutivas em que esteve em campo, o uruguaio foi titular em 24, sendo presença desde o início da partida em 20 duelos seguidos. A última vez em que esteve no banco de reservas do Palmeiras foi no dia 9 de fevereiro, na partida contra o Água Santa, em Brasília, válida pelo Campeonato Paulista.

Reforço de mais de R$ 70 milhões

Facundo Torres chegou ao Palmeiras por uma transferência junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, por 12 milhões de dólares (R$ 71,9 milhões na cotação da época). Este valor foi apenas para a aquisição dos direitos econômicos do atacante uruguaio.

Até aqui, Facundo Torres tem 22 jogos pelo Palmeiras e quatro gols marcados.