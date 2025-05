‘Fez porque sou mulher’: Leila, do Palmeiras, comenta desavenças com Dudu e cita processo

Presente no evento de apresentação da taça do Mundial na sede social do Palmeiras, Leila Pereira voltou a comentar a situação de Dudu. O atacante deixou o clube paulista no fim do ano passado, após problemas de relacionamento interno, e, mais recentemente, rescindiu contrato com o Cruzeiro para acertar sua transferência ao rival Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras defende bom retrospecto em clássicos na Arena Barueri; veja números

Apesar de evitar comentar sobre jogadores que não fazem mais parte do elenco alviverde, Leila Pereira revelou que acionou sua equipe de advogados para buscar uma punição judicial ao atacante. A presidente também afirmou ter sido alvo de ofensas públicas, motivadas, segundo ela, por questões de gênero.

- Eu não vou falar sobre esse atleta. Só espero que a Justiça veja com muito cuidado e atenção esse problema que eu sofri, e que nós, mulheres, sofremos diariamente, essas ofensas e humilhações. Não tenho dúvida nenhuma que tudo o que esse atleta fez é porque eu sou mulher. Ele não fez isso, com declarações, com presidentes do sexo masculino - disse a mandatária, que depois completou.

continua após a publicidade

- Que isso sirva de resposta e exemplo para outras mulheres, para que não se calem nunca. Quando forem ofendidas, diminuídas, nós temos que rebater, sim. Os homens não podem continuar desvalorizando nosso trabalho.

Leila Pereira processou Dudu após ofensas proferidas nas redes sociais, ainda em janeiro. Á época, o agora jogador do Galo postou uma foto ao lado dos trofeús que conquistou com a camisa do Palmeiras com a legenda: "O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua (Leila). Me esquece VTNC".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Em ação cível que tramita na 11ª Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a presidente do Palmeiras cobra R$ 500 mil por danos morais, além de 20% referentes a honorários advocatícios.

- Vocês sabem que eu tenho uma ação pelas ofensas que ele cometeu contra mim. Eu não vou falar sobre esse atleta. Só espero que a Justiça veja com muito cuidado e atenção esse problema que eu sofri - afirmou.

A defesa de Dudu argumenta que o jogador foi vítima de assédio moral após abrir mão de parte dos valores que teria a receber, com o objetivo de rescindir o contrato de forma imediata com o clube. Além disso, sustenta que a sigla "VTNC", utilizada pelo atleta, poderia representar "vim trabalhar no Cruzeiro", entre outros possíveis significados.

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pede R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.