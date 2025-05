Consolidado entre os titulares, Vitor Roque reencontra rival de sua estreia pelo Palmeiras

Era dia 10 de março quando Vitor Roque atuou pela primeira vez como jogador do Palmeiras. E não foi em qualquer jogo, e sim numa semifinal de Campeonato Paulista contra o São Paulo, mesmo adversário deste domingo (11), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. De lá para cá, muita coisa aconteceu e, entre altos e baixos, o centroavante mais caro da história do futebol brasileiro pode se consolidar como titular da equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras defende bom retrospecto em clássicos na Arena Barueri; veja números

Na partida em que estreou, o camisa 9 do Palmeiras foi quem sofreu o pênalti, convertido por Raphael Veiga, que garantiu a vitória, por 1 a 0, e classificação para a final do Estadual. Desde então, Vitor Roque foi titular na maioria dos jogos do time, mas também participou dos revezamentos promovidos pelo técnico português em que Flaco López também ganhou oportunidades.

A demora para marcar seu primeiro gol pelo clube gerou um certo incômodo, como admitiu o próprio jogador, que só foi balançar as redes em seu 13° jogo. Apesar da falta de gols, Vitor Roque sempre demonstrou muita entrega em campo e recebeu elogios de Abel Ferreira, junto com um pedido de "paciência" com o garoto de 20 anos.

continua após a publicidade

Desde que desembarcou no Brasil, o atacante disputou 14 partidas com a camisa alviverde, sendo 11 como titular, e marcou dois gols, sendo esses nos dois últimos jogos, contra Vasco, pelo Brasileirão, e Cerro Porteño, pela Libertadores.

— A vida de atacante é assim. Às vezes, vou perder o (gol) mais fácil e marcar o mais difícil, como foi. Estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite — afirmou o camisa 9, após o último jogo do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Verdão busca a vitória no Choque-Rei para seguir na liderança do Brasileirão. Com 16 pontos, o time está à frente do RB Bragantino apenas pela diferença de saldo de gols, ou seja, vencer e garantir um resultado mais elástico será um dos objetivos da equipe nesta rodada.

Vitor Roque é o reforço mais caro do futebol brasileiro

Foram 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões na cotação do negócio) pagos ao Barcelona pela transferência em definitivo do centroavante, além de valores em bônus, com um contrato de cinco anos com o Palmeiras.