Premiação Libertadores: veja quanto vale a classificação dos clubes nas oitavas de final

As oitavas de final da Libertadores começam nesta terça-feira (12) e seis times brasileiros estão na briga pelo título continental. Além da briga pela taça, uma classificação para as quartas de final do mata-mata também rende uma premiação milionária aos clubes que avançarem. Neste ano, a Conmebol deu um aumento discreto na premiação total, e o campeão poderá acumular quase R$ 130 milhões ao longo da competição, considerando as bonificações por fases anteriores.

Pela disputa na fase de grupos e a classificação às oitavas, os times participantes já garantiram US$ 4,25 milhões de premiação fixa, R$ 23 milhões na cotação atual, além das cotas variáveis pagas pela Conmebol pelas vitórias conquistadas durante a primeira fase do torneio. Por isso, nem todas as equipes somam o mesmo montante até aqui.

A classificação às quartas de final pagará mais US$ 1,7 milhão para os times, o que corresponde a R$ 9,2 milhões atualmente. O valor é o mesmo que foi pago pela Conmebol em 2024, mas a cifra é mais alta na edição 2025 por conta da variação na taxa de câmbio. Na comparação, as quartas de final renderam R$ 8,55 milhões aos classificados na temporada anterior.

O aumento na premiação anunciado pela confederação é no valor conquistado pelo campeão. A Libertadores aumentou em US$ 1 milhão o prêmio do vencedor neste ano, que receberá US$ 24 milhões apenas pela vitória na decisão.

A Libertadores 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade vai distribuir um total de US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) em premiações neste ano.

Veja a premiação da Libertadores 2025 a cada fase

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ R$ 16,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória

US$ 3 milhões (R$ R$ 16,2 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,78 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,76 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 6,76 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 37,8 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 37,8 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 129,9 milhões)

*valores convertidos para o real de acordo com a cotação do dia que foi publicada a matéria.