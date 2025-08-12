Raphael Veiga realizou trabalho na parte interna da Academia de Futebol e não participou do treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira (12). Com isso, o meia é dúvida para o duelo contra o Universitário, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Antes de embarcar rumo a Lima, o elenco alviverde assistiu a vídeos separados pela comissão técnica. Após a ativação no Centro de Excelência e o aquecimento, os jogadores realizaram atividades técnicas com ênfases específicas.

Com problema físico na coxa, Bruno Fuchs deu sequência ao processo de transição física, alternando trabalhos individuais e atividades no gramado do CT. Já Paulinho, assim como Veiga, realizou tratamento na parte interna.

Na próxima quarta-feira (13), o Palmeiras treina no centro de treinamento do Alianza Lima, no Peru, às 16h (horário local), em atividade fechada para a imprensa. O Verdão está invicto há 10 jogos fora do Brasil pela Libertadores, com oito vitórias e dois empates desde o início de 2023.

Provável escalação do Palmeiras

Apesar da iminente ausência de Veiga, Abel Ferreira conta com o retorno de Murilo, recuperado de lesão muscular na coxa, e ganha uma nova opção para o sistema defensivo do Palmeiras, que recentemente perdeu Naves para o Alverca, de Portugal.

Com isso, o zagueiro disputa vaga entre os titulares com Micael, enquanto o capitão Gustavo Gómez permanece entre os onze iniciais.

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Universitário tem: Weverton; Giay, Murilo (Micael), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Vitor Roque e Facundo Torres.

Piquerez comemora marca pelo Palmeiras

Após atingir a marca de 200 jogos com a camisa do Palmeiras, Piquerez agradeceu o carinho da torcida ao longo desse período e projetou o futuro no clube, onde busca a conquista de novos títulos.

- É uma marca muito importante fazer 200 jogos nesse imenso clube, algo muito difícil de atingir. É uma história que levou cinco temporadas. Consegui ganhar vários títulos e o carinho da torcida e espero continuar por esse caminho para seguir atingindo metas de jogos e títulos - afirmou.

Nas últimas semanas, como adiantou a reportagem do Lance!, Piquerez estendeu seu vínculo com o Palmeiras, agora válido até 2030. O lateral comemorou a campanha perfeita na fase de grupos da Libertadores e afirmou que a equipe não recebeu os devidos méritos devido à disputa do Mundial de Clubes no meio do ano.

- Vem sendo um ano atípico do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho, da nossa vitoriosa campanha desses últimos anos. Tivemos um torneio que não acontece todos os anos (Copa do Mundo), chegamos longe e talvez por causa dele ficou um pouco para trás a Libertadores, mas não podemos esquecer que fizemos a melhor campanha. Isso não é comum, é algo que merece mérito. Poderemos fechar todos os jogos daqui para frente em casa, o que sabemos que é muito importante. Agora temos um jogo de extrema importância no Peru, contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande treinador, que também foi meu treinador. Espero que a gente consiga fazer um grande resultado e, se possível, trazer a vitória, para poder fechar em casa com nossos torcedores e seguir na Libertadores - completou.