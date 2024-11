Leila desafia preconceito e desigualdade à frente do Palmeiras: ‘Para nós, tudo é mais difícil’

"Gostaria que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades dos homens. Eu luto por isso no futebol". Essa frase é de Leila Pereira, presidente do Palmeiras que faz história frente a um dos clubes de futebol mais vencedores nos últimos anos. Única mandatária mulher de um time de ponta no cenário nacional, a empresária, apesar de muito bem-sucedida, ainda percebe alguns "olhares tortos" relacionados ao cargo em que ocupa atualmente.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Leila Pereira, que também é uma empresária de sucesso, esclareceu que nem mesmo sua ótima gestão e resultados positivos são capazes de eliminar o machismo e preconceito de seu dia a dia. Questionada sobre o assunto, a presidente foi direta: "A gente passa (por situações) toda hora".

- Eu não tenho dúvida nenhuma que volta e meia aparece alguém com aquela ideia de que "ela não entende nada de futebol". Pegam palavras soltas extremamente preconceituosas, que eu não tenho dúvida que se eu não fosse mulher, não falariam. Por exemplo, ficam me chamando muito de "blogueira". Eu tenho rede social, afinal, é um veículo espetacular para você se comunicar com o seu torcedor. Na minha rede social eu não coloco nada da na minha vida particular. Eu só posto tudo visando o Palmeiras - disse a presiendente, ao Lance!.

Apesar de situações indelicadas em que uma mulher em um cargo de liderança ocupa, Leila Pereira, que busca sua reeleição presidencial neste domingo (24), diz que isso não tira seu foco e, que em suas empresas, as mulheres que ocupam os cargos mais relevantes.

- O meu diferencial é que eu não esquento muito a cabeça com isso, sabe? Eu sempre soube o que eu quis na minha vida. Eu sempre batalhei muito, eu sempre quis ser uma mulher independente, e você sabe como mulher também que para nós, tudo é mais difícil, mas você foca, você se esforça que você consegue. Minha luta não é para dar prioridade às mulheres, eu gostaria que as mulheres tivessem as mesmas oportunidades dos homens. Eu luto por isso no futebol - enfatizou a presidente do Palmeiras.

- Nas minhas empresas, as mulheres sempre tiveram as mesmas oportunidades. Lá a maioria é mulher em cargo de chefia, em cargo de gestão. A diretoria jurídica é mulher, a diretora de tecnologia é mulher, a de marketing é mulher. Tem diretoras em todas as áreas. Na minha vida corporativa, isso sempre foi normal, mas no futebol não é normal. Eu sendo uma dirigente mulher, eu luto aqui no Palmeiras hoje é pelas mesmas oportunidades para homens e mulheres - afirmou Leila.

Durante os três anos da gestão de Leila, ao todo, o Palmeiras conquistou sete troféus no futebol masculino profissional, dois no futebol feminino profissional e mais 22 nas categorias de base.

Luta pelas mesmas oportunidades

A presidente alviverde admite que a quantidade de títulos conquistados durante seu mandato, de alguma forma, faz com que homens, muitas vezes, tentem tirar o mérito de seu mandato.

- Nunca "foi ela" que conseguiu, sabe? Sempre é um "ela se aproveitou de gestões anteriores". Nunca por causa de você, então isso é preconceito. É porque eu sou mulher, eu não tenho dúvida disso. O mérito nunca é nosso, é sempre alguém que te ajudou, sempre você pegou carona em alguém. Não. É porque a gente arregaça a manga, porque a gente é muito focada, porque no futebol você pode construir um bom bom trabalho durante anos e, pra você destruir é questão de meses - disse a presidente.

- Aqui, não. Claro, eu dei continuidade ao trabalho do presidente Maurício Galiotte, mas melhorando a cada ano, tanto é que a nossa gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Isso é muito bacana, porque isso vai estar na história, afinal, foi uma mulher que esteve à frente desse clube gigante e comandou uma era espetacular, então eu fico muito honrada e muito feliz com isso - concluiu Leila.