Leila explica fome de títulos do Palmeiras e nega loucura por reforços: ‘Não acredito em Popstar’

A gestão de Leila Pereira como presidente do Palmeiras sempre seguiu um padrão nas contratações: nada de medalhões ou jogadores que chegam apenas "por nome". A tática na hora de buscar peças no mercado costuma dar certo, já que o time vem empilhando taças nos últimos anos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a mandatária alviverde disse que, caso seja reeleita no próximo domingo (24), o plano de trabalho seguirá o mesmo, afinal, "não acredita em Popstar".

continua após a publicidade

➡️ Leila desafia preconceito e desigualdade à frente do Palmeiras: ‘Para nós, tudo é mais difícil’

Segundo a presidente alviverde, o segredo do sucesso não é apostar em uma peça renomada, mas em um elenco consistente, unido e que, apesar de vários títulos conquistados, não desacelere. Durante os três anos da atual gestão, o Palmeiras conquistou sete troféus no futebol masculino profissional, dois no futebol feminino profissional e mais 22 nas categorias de base.

- Eu não acredito em medalhões. Eu acredito em elenco forte, destemido, que não desiste nunca. Costumo dizer que quando um time ganha como nós ganhamos, fica desanimado. Aqui somos o contrário: quanto mais se ganha, mais viciado se fica em vencer. Nós não desistimos nunca, essa é a nossa mentalidade. Aqui do Palmeiras nós não temos uma grande estrela. Eu vou sempre insistir nisso. A nossa estrela é o nosso elenco, é a nossa união, um ajudando ao outro, brigando pelo outro, por isso é esse sucesso - afirmou Leila Pereira.

continua após a publicidade

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Não vou trazer Popstar para o Palmeiras, de jeito nenhum. Aqui eu quero jogadores de futebol profissionais. Eles sabem que aqui, os os compromissos que o clube tem com eles, a gente honra religiosamente. A estrutura que temos é de clube europeu. A Seleção esteve aqui, os jogadores viram e ficaram impressionados. Tudo o que podemos fazer para que desenvolvam o melhor futebol em campo, fazemos. Eu não acredito em Popstar, porque tem jogador que é mais Popstar do que jogador. Então eu não acredito nisso - avaliou a presidente do Palmeiras.

Diretoria fez contato por Gabriel Jesus

- Fizemos uma consulta ao Arsenal, isso é verdade, mas me responderam categoricamente: "não temos interesse nenhum em negociar o Gabriel".

Clube nunca foi atrás de Neymar

- O que se faz no Palmeiras é um check-up total no atleta. Eu não vou contratar atleta que não possa, no dia seguinte que assinou o contrato, não estar apto a entrar em campo - afirmou Leila, que citou não ter se referido a Neymar quando falou sobre contratações e departamento médico, como foi noticiado na última semana.

continua após a publicidade

- Eu falei que o Palmeiras não é um departamento médico, sim, mas me referindo a contratações de atletas que não possam imediatamente entrar em campo. Tiraram do contexto. Tenho profundo respeito pelo Neymar, que é um grande jogador. Não sei de onde surgiu isso, o Palmeiras nunca procurou o Neymar, nunca nos interessamos, surgem essas histórias. Não conheço o atleta pessoalmente, conheço o pai dele. E outra coisa, pelo que ele recebe lá fora, nenhum clube brasileiro tem condições de contratá-lo. Eu não contrato ou busco atletas que não estão dentro da minha capacidade financeira. Eu não sei quanto ele recebe, mas a gente vê pela imprensa... Agora, como vou contratar um jogador por esses valores? Não tenho condições. Não falo nem só do Neymar, mas qualquer outro. Eu poderia até falar que estamos estudando, afinal, estou em ano eleitoral, mas eu não vou mentir. Nunca passou pela minha cabeça contatar o Neymar, e nem vamos fazer - concluiu.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras