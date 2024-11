Presidente do Palmeiras, Leila revela pedido de Abel Ferreira sobre reforços para 2025

O técnico Abel Ferreira não é um homem muito exigente em número de reforços, ao menos é o que revela a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em entrevista exclusiva ao Lance!. A mandatária do Verdão disse que o clube está trabalhando forte para que as peças pontuais cheguem conforme o pedido do português. Ela também explicou o passo a passo de como as contratações são feitas e lembrou: "A última palavra é da presidente".

continua após a publicidade

➡️ Leila explica fome de títulos do Palmeiras e nega loucura por reforços: ‘Não acredito em Popstar’

➡️ Leila desafia preconceito e desigualdade à frente do Palmeiras: ‘Para nós, tudo é mais difícil’

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três jogadores - reveleu Leila, que desconversou quando perguntada sobre as posições pedidas: - Nem pensar! (em contar) - brincou.

- Estamos em busca e vamos fazer o possível para trazer. Todos os atletas que chegam ao Palmeiras são com aval do nosso treinador. Eu jamais traria um jogador que a presidente e o diretor de futebol querem, em hipótese nenhuma, mas pode acontecer o contrário, deles quererem e a presidente dizer não. Afinal, a última palavra é sempre minha. Já aconteceu, eles entendem, e vamos buscar outro jogador. - disse a presidente.

continua após a publicidade

Questionada sobre os motivos de alguns nomes serem barrados quando chegam até a presidência, Leila Pereira foi objetiva. Três questões impedem jogadores de serem contratados: salários fora da realidade, idade do atleta e prazo de contrato.

- Na maior parte das vezes, por questões financeiras, mas também fico muito atenta a prazo de contrato e a idade do jogador. Não vou fazer um contrato de cinco anos pra um jogador que eu entenda que não vai nos ajudar durante cinco anos. Sempre que contrato um jogador, meu objetivo é esportivo. Eu quero conquistar títulos, mas quando ele é jovem, temos oportunidade de revendê-lo, e isso não acontece com os mais experientes, por isso fico atenta aos prazos de contratos. Tudo é feito com muita conversa entre presidente, treinador e diretor de futebol - admitiu a presidente do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Avaliação sobre a atual gestão e contratações

- Em tudo que eu fiz, acho que fomos acertivos. Foram muitos os títulos que conquistamos, só no futebol masculino foram sete. O que estamos fazendo é tentar fortalecer ainda mais nosso elenco. De que forma? Valorizando os atletas que estão conosco há tanto tempo conquistando todos esses títulos e, também, atendendo nosso treinador nas suas solicitações nas determinadas posições que ele ache que precisamos estar mais fortalecidos. Com a orientação do nosso treinador, que diz: "Leila, Anderson Barros, precisamos de jogadores dessas posições" - revelou.

A mandatária alviverde sempre deixa claro que tudo é feito com responsabilidade financeira, que o clube não faz loucuras que não possa arcar.

- Então, nosso scout faz a busca dentro da nossa realidade, nos apresenta e, estando ok para o Abel e para o Anderson Barros, vem para mim. Os três dando o ok, damos andamento nas contratações. Tentamos fortalecer ano a ano, em cada janela, o nosso elenco - completou Leila.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!