Leila acusa opositor em eleição do Palmeiras: ‘Não trabalho com pilantra’

"Sem censura". Essas foram as palavras da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ao citar gestões anteriores do clube no qual o candidato da oposição, Savério Orlandi, faz parte. Os dois disputam a eleição presidencial no próximo domingo (24). "Tudo pode ser publicado", afirma a mandatária, em entrevista exclusiva ao Lance!.

Leila Pereira, que está à frente do Palmeiras há três anos, diz de forma categórica que o Palmeiras precisa de presidentes que não dependam do futebol para viver. A líder alviverde afirma que Savério não está pronto para o cargo, que ele "acobertou" um vice-presidente quando foi diretor de futebol do clube.

Em 2009, Gilberto Cipullo, então vice-presidente, foi acusado de receber R$ 200 mil. Na época, ele afirmou que o cheque depositado pelo agente Marcelo Ortiz na conta de sua empresa, em abril de 2008, serviu para quitar parte do dinheiro que emprestou ao clube em 2007.

- Eu não sei o que faz esse esse esse candidato da posição. Eu digo exatamente o que eu faço, de onde eu vim, eu não dependo do futebol. Eu não vim do futebol. Eu sou uma empresária que sempre tive minhas empresas completamente independentes do futebol. Nunca dependi do Futebol. Eu entrei para o Palmeiras para colaborar com o Palmeiras, e aqui dentro tenho credibilidade no mercado e o futebol não vai tirar a minha credibilidade. Eu não trabalho com pilantra - afirmou a mandatária alviverde.

- Se eu descubro que tem alguém aqui no departamento de futebol, vai embora, vai sair daqui. Aqui, minha gestão é transparente. Aqui as pessoas ganham o que é devido, o que é correto, e o que não é correto, não existe mais aqui. A gente tem que ter muito receio na volta desse tipo de pessoas pro futebol do Palmeiras - declarou Leila Pereira.

A atual presidente do Palmeiras afirma que gostaria de saber o que seu opositor faz e o motivo dele não ter implementado suas ideias quando teve a oportunidade, já que foi diretor de futebol do Palmeiras em duas gestões: entre 2007 e 2008, e entre 2009 e 2010.

- Eu acho engraçado, ele (Savério) já foi diretor de futebol durante quatro anos, mas porque tudo isso que ele quer implementar agora que o Palmeiras está numa era espetacular, porque não implementou quando ele era diretor de futebol? É isso que eu não entendo. Eu gostaria de fazer essa pergunta a ele - afirmou Leila.

- Queria saber porque ele acobertou o seu vice-presidente de futebol, que ele era ligado diretamente, recebendo depósitos de empresários em conta particular desse vice-presidente de futebol? É isso que ele quer novamente para o Palmeiras? Não vamos deixar. Ele quer retornar ao passado. Ele é apoiado por dois ex-presidentes que já rebaixaram o Palmeiras, não queremos esse passado. Esse candidato fala muito, mas teve oportunidade de fazer e não fez. Ele não explica isso nas entrevistas dele. Eu não sei o que esse candidato faz, ele diz que é advogado formado, mas onde ele trabalha? Onde é o escritório dele? Ninguém sabe - concluiu Leila Pereira.

