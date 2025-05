Assista à coletiva do auxiliar do Palmeiras após vitória sobre o São Paulo

Um dos jogos mais aguardados desta oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, disputado na noite deste domingo (11), na Arena Barueri, em Barueri, teve emoção nos minutos finais. O duelo terminou com vitória do Verdão nos acréscimos, quando Vitor Roque foi às redes e garantiu a permanência do time na liderança, com 19 pontos. O Tricolor, por sua vez, fica em 12° lugar, com dez.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O gol da vitória saiu aos 49 minutos do segundo tempo e teve participação decisiva de Vitor Roque. O "Tigrinho", uma das principais contratações do clube para a temporada, construiu a jogada pela direita e cruzou para a finalização de Felipe Anderson, defendida por Rafael. No rebote, o próprio Vitor Roque chutou de primeira e abriu o placar. A arbitragem ainda analisou um possível impedimento, mas confirmou o gol para a alegria da torcida palmeirense.

Abel Ferreira, comandante do Verdão, foi expulso durante a segunda etapa. Segundo as regras da CBF, o treinador poderia ter falado após o jogo, mas a diretoria optou por mandar João Martins, auxiiliar do Palmeiras, para a entrevista coletiva.

Veja a entrevista

O que vem por aí?

Agora, tanto Palmeiras quanto São Paulo viram a chave e voltam suas forças para a disputa da Libertadores, no meio da semana. Na quinta-feira (15), às 19h, o Verdão, já classificado e que tem 100% de aproveitamento na competição continental, recebe o Bolívar, no Allianz Parque, pelo Grupo G. Um dia antes, o Tricolor enfrenta o Libertad, às 21h30, no Morumbis, pelo Grupo D. Os jogos são válidos pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.