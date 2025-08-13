Abel ganha opções no sistema defensivo do Palmeiras para duelo na Libertadores

O Palmeiras está em solo peruano com duas novidades para o duelo contra o Universitário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Recuperado de lesão, o zagueiro Murilo treinou sem restrições e está à disposição da comissão técnica, assim como Khellven, incluído na lista da competição nos últimos dias.

A tendência é que Murilo retorne ao time e forme dupla de zaga com o capitão Gustavo Gómez, enquanto o novo camisa 12 permaneça no banco de reservas. Piquerez, que completou 200 partidas com a camisa alviverde, segue na lateral esquerda, com Giay na direita.

Abel Ferreira ganha reforços em um sistema defensivo marcado por baixas desde o início do ano. Com lesão muscular na coxa, Bruno Fuchs segue em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e será desfalque. Vanderlan, próximo de acertar com o Red Bull Bragantino, também está fora.

O restante da equipe titular deve ser o mesmo que venceu o Ceará, de virada, no Allianz Parque. Assim como Khellven, Ramón Sosa foi inscrito pelo Palmeiras na Libertadores. A dupla assumiu as vagas de Estêvão e Mayke, respectivamente.

Após garantir a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras enfrenta o Universitário. A equipe de Abel Ferreira está invicta há dez jogos como visitante na competição, com oito vitórias e dois empates. No total, perdeu apenas uma vez nas últimas 28 partidas fora de casa pela principal competição do continente, com 22 vitórias e cinco empates.

Facundo Torres comemora gol marcado pelo Palmeiras em duelo válido pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Palmeiras fará nova atividade na tarde desta quarta-feira, no centro de treinamento do Alianza Lima, onde Abel Ferreira definirá a escalação titular. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final.