“Não desistimos”: Vitor Roque destaca postura do Palmeiras contra o São Paulo

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo deste domingo (11), na Arena Barueri, foi decidido nos acréscimos, com gol de Vitor Roque. Após a partida, o atacante valorizou a postura do clube alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

— Muito feliz principalmente pela vitória, o gol é consequência do trabalho em equipe, não desistimos nenhum minuto, lutamos por toda a bola e estou muito feliz pelo gol — disse o jogador em entrevista à 'Globo'.

Reforço do Palmeiras para essa temporada, o atacante vive um período uma 'semana perfeita' com a camisa alviverde. Vitor Roque marcou três gols nas últimas três partidas do Verdão, contra o Vasco, Cerro Porteño e contra o São Paulo.

continua após a publicidade

O gol da vitória no Choque-Rei saiu somente aos 49 minutos da segunda etapa, e teve a assinatura do atacante. Vitor Roque fez a melhor jogada do Verdão na equipe, passou para Felipe Anderson finalizar para a defesa de Rafael, e aproveitou o rebote para concretizar o triunfo palmeirense.

Atacante marcou o gol da vitória do Verdão contra o São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Liderança do Palmeiras

O Verdão chegou a 19 pontos na tabela e lidera o Campeonato Brasileiro. O clube entrou pressionado na rodada após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1 a 0, no sábado (10), que havia deixado o Verdão na segunda colocação.

continua após a publicidade

Os comandados de Abel Ferreira estão com dois pontos de vantagem sobre a equipe carioca, atual segundo colocado do torneio. Ao todo, são seis vitórias, um empate e uma derrota. A próxima partida do Verdão na competição será no domingo (18), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Antes disso, o Palmeiras tem um compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira (15), a equipe encara o Bolívar, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.