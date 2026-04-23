Autor de dois gols, Sosa opina sobre Barboza, contratação encaminhada do Palmeiras

O atacante Ramón Sosa, do Palmeiras, foi o homem da partida na vitória sobre o Jacuipense, por 3 a 0, no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O resultado fez com que o Verdão deixasse a vaga para as oitavas de final encaminhada, mas o assunto da zona mista não foi apenas a partida.

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O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, está perto de ser o novo reforço do Palmeiras na janela de transferências do meio do ano. Sosa confirmou que "ouviu falar" sobre a possível contratação e elogiou o defensor do time carioca.

- Hoje eu vi nas redes sociais, não sei se negociando ou falando dele (Barboza). A verdade é que ele é um bom jogador, eu sempre vejo os jogos dele, mas não posso dizer nada, pois não sei o que vai acontecer com ele - brincou Ramón Sosa, na zona mista do Allianz Parque.

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Ao falar da partida em que brilhou, o atacante paraguaio se mostrou muito feliz não apenas pela grande atuação e os dois gols, mas também pelo resultado positivo e placar elástico que o time conseguiu neste primeiro confronto. Agora, o Alviverde pode até perder por dois gols de diferença no dia 13, em Londrina, que se classifica para a próxima fase.

- É uma partida de Copa, de ida e volta, partida importante e sabíamos que precisávamos ganhar em casa. Bom, ganhamos e acredito que isso seja o mais importante. Agora temos uma partida também domingo (contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão) e estamos focado nela, e depois vamos jogar a volta da Copa do Brasil e Deus queira que a gente vença também - completou Sosa.

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Foto: Lucas Correa/Agencia Enquadrar/Folhapress



