Abel Ferreira avaliou como intenso o confronto entre Palmeiras e Jacuipense, no qual a equipe mandante deixou o Allianz Parque com três gols de vantagem na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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+ Sosa marca dois de pênalti, e Palmeiras vence Jacuipense pela Copa do Brasil

O treinador, ao avaliar a atuação do adversário, destacou a intensidade da equipe, que tentou reduzir a desvantagem técnica e financeira com base na entrega. Em um dos lances mais fortes da partida, Vitor Roque sofreu uma entrada dura e deixou o gramado de maca após lesão no tornozelo.

Em certo momento, no entanto, o ímpeto passou do limite, e JP Talisca recebeu cartão vermelho após uma forte entrada em Lucas Evangelista, ainda na primeira etapa.

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- Sinceramente, esperava (uma postura intensa do Jacuipense). Não avaliamos a qualidade, avaliamos a intensidade. Esse tipo de jogo, contra equipes como o Palmeiras, motiva os times. Não entraram de forma maldosa, mas de forma agressiva. Essa agressividade nos saiu caro - comentou o técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras teve dois gols anulados na partida, além de um pênalti inicialmente marcado em campo e revertido após revisão no VAR. As decisões da arbitragem foram elogiadas pelo treinador, que voltou a pedir igualdade nos critérios de marcação.

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- Hoje, quer o VAR, quer o árbitro, estiveram muito bem, assim que deve ser. Sençao bateu na mão e bateu na cabeça. não é pênalti. É isso que o Palmeiras quer: critério e igualdade. O que não temos visto (recentemente) é isso - completou.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, fora de casa, a partir das 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Com 29 pontos, a equipe lidera a competição, seis à frente do vice-líder Flamengo.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Vitor Roque será reavaliado pelo Palmeiras

Vitor Roque deixou o campo com uma lesão no mesmo tornozelo esquerdo que o afastou dos gramados nas últimas semanas. O jogador realizará exames de imagem na próxima sexta-feira na região para avaliar o grau da lesão.

Existe a possibilidade, inclusive, de que o atacante volte a ficar à disposição da comissão técnica apenas após a pausa para a Copa do Mundo.

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Bragantino x Palmeiras

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