O Palmeiras bateu o Fortaleza por 3 a 1, neste sábado (22), no Allianz Parque, e voltou a vencer no Brasileirão após cinco rodadas de jejum. Com gols de Richard Ríos, Raphael Veiga e Breno Lopes, o Verdão ainda contou com uma grande atuação de Weverton para levar os três pontos. Após a partida, o técnico Abel Ferreira comentou a atuação alviverde em entrevista coletiva. Assista, no vídeo acima, as palavras do comandante palestrino: