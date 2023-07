A torcida do Palmeiras realizou mais um protesto na manhã deste sábado (22). Tendo em vista a má fase vivida pelo time, a principal organizada do Verdão se reuniu em frente à sede social do clube, na rua Palestra Italia, exigindo principalmente reforços e a demissão de Anderson Barros, diretor de futebol. Além dele, o outro alvo da manifestação foi a presidente Leila Pereira. Algumas das faixas diziam: "Valores assustam", "Leila mentirosa", "Barros incompetente", " Criado pelos pobres, roubado pelos ricos". Confira o momento do protesto no vídeo acima: