Desde sua chegada ao profissional do Newell's Old Boys, clube que ainda tem 20% dos seus direitos econômicos, Moreno se mantém com mais de 80% de acerto nos passes por temporada. Em 2023, seu índice é de 83,4%. Mesmo com esse diferencial, ele também é conhecido por ser um "roubador de bolas", com média de três ou mais desarmes por jogo nos últimos anos.