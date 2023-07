Diante de sua torcida, o Palmeiras começou dominando as principais ações do jogo, enquanto o Fortaleza iniciou com mais dificuldades de levar a bola à área da defesa alviverde. Com isso, o Verdão conseguiu abrir o placar com Richard Ríos logo aos sete minutos. A partir da segunda metade do primeiro tempo, a equipe de Abel Ferreira diminuiu a pressão e os visitantes se postaram mais ao ataque. Dessa forma, o Leão do Pici teve até um gol anulado, mas conseguiu o empate com Luceno, de pênalti.